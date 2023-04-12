Пакистан отправит Украине 230 контейнеров с военной помощью уже в этом месяце, — СМИ

Журналисты выяснили, что Киев, Исламабад и Пекин наладили в прошлом сотрудничество в оборонной сфере. В ходе войны Пакистан, по информации СМИ, стал ключевым поставщиком оборонного оборудования.

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В апреле Пакистан отправит Украине 230 оборонных контейнеров из порта Карачи. Военную помощь будут переправлять суда MV Bokram и MV Kherson. О таком сигнале к углублению партнерства стран со ссылкой на собственные источники сообщили журналисты The Economic Times.

По данным СМИ, корабли, которыми отправляют оружие из Пакистана в Украину, все чаще используют флаги США и Европы. Основными "воротами" для снабжения военной помощи медийщики назвали порты в Польше и Германии.

"Интересно, что Пакистан помогает Украине даже тогда, когда просит Россию помочь обновить авиадвигатели. Исламабад утверждает, что с конца апреля будет получать нефть из России по сниженным ценам. Однако конкретных доказательств любого российско-пакистанского энергетического соглашения нет", — отметили журналисты.

В The Economic Times выяснили, что Украина, Пакистан и Китай в прошлом установили взаимодействие для обмена ракетными технологиями. По информации СМИ, в 2021 году пакистанцы намеревались приобрести у украинцев ПТРК.

Журналисты подчеркнули, что в ситуации нехватки оружия и боеприпасов Пакистан стал ключевым поставщиком оборонного оборудования для Украины. Также в 2022 году Пакистан использовали для поставки военной помощи через Румынию британцы. В СМИ роль страны описывают как создание "воздушного моста".

Напомним, 12 апреля в СМИ сообщили о секретных переговорах Китая, России и Ирана по поставкам химического соединения для производства топлива для баллистических ракет.

Также 12 апреля стало известно, что в Амстердаме задержаны двое демонстрантов во время визита Эмманюэля Макрона. Президент Франции после инцидента спокойно продолжил общение с королем Виллемом-Александром.