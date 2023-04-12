Пакистан відправить Україні 230 контейнерів з військовою допомогою вже цього місяця, — ЗМІ

Журналісти з’ясували, що Київ, Ісламабад та Пекін налагодили в минулому співпрацю в оборонній сфері. Під час війни Пакистан, за інформацією ЗМІ, став ключовим постачальником оборонного обладнання.

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У квітні Пакистан відправить Україні 230 оборонних контейнерів з порту Карачі. Військову допомогу переправлятимуть судна MV Bokram і MV Kherson. Про такий сигнал до поглиблення партнерства країн з посиланням на власні джерела повідомили журналісти The Economic Times.

За даними ЗМІ, кораблі, якими відправляють зброю з Пакистану в Україну, все частіше використовують прапори США та Європи. Основними "воротами" для постачання військової допомоги медійники назвали порти у Польщі та Німеччині.

"Цікаво, що Пакистан допомагає Україні навіть тоді, коли просить Росію допомогти оновити авіадвигуни. Ісламабад стверджує, що з кінця квітня отримуватиме нафту з Росії за зниженими цінами. Однак конкретних доказів будь-якої російсько-пакистанської енергетичної угоди немає", — зазначили журналісти.

У The Economic Times з’ясували, що Україна, Пакистан та Китай у минулому налагодили взаємодію для обміну ракетними технологіями. За інформацією ЗМІ, у 2021 році пакистанці мали намір придбати у українців ПТРК.

Журналісти підкреслили, що у ситуації нестачі зброї та боєприпасів Пакистан став ключовим постачальником оборонного обладнання для України. Також у 2022 році Пакистан використовували для постачання військової допомоги через Румунію британці. У медіа роль країни описують як створення "повітряного моста".

Нагадаємо, 12 квітня у ЗМІ повідомили про секретні переговори Китаю, Росії та Ірану щодо постачання хімічного з’єднання для виробництва палива для балістичних ракет.

Також 12 квітня стало відомо, що в Амстердамі затримали двох демонстрантів під час візиту Емманюеля Макрона. Президент Франції після інциденту спокійно продовжив спілкування з королем Віллемом-Олександром.