Заплановані візити Макрона до Амстердама намагаються зірвати протестувальники, — ЗМІ (фото)

За інформацією видання, мітингувальники не встигли наблизитись до президента та короля. Вчора активісти зірвали промову Макрона про майбутнє Європи у Гаазі.

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У середу, 12 квітня, під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Амстердамського університету, правоохоронцям довелося затримати двох демонстрантів, що вибігли на вулицю та почали кричати гасла. Про це повідомляє видання NOS.

Відомо, що демонстранти вибігли на вулицю після прибуття Макрона і почали співати пісню "On est là, même si Macron", котру часто співають мітингувальники у Франції, що виступають проти рішення підвищити вік виходу на пенсію.

Охоронці повалили демонстрантів на землю, а потім їх відвели від будівлі університету.

Повідомляється, що мітингувальники не встигли наблизитись до Макрона та короля Віллема-Олександра, котрі спокійно продовжили спілкуватися після інциденту.

За інформацією видання, Емманюель Макрон перебуває зараз у Нідерландах з дводенним державним візитом. У вівторок, 11 квітня, президент Франції взяв участь у державному банкеті разом з королем.

Після візиту до університету він планує поїздку до Державного музею, де проходить виставка нідерландського художника Яна Вермеєра.

Також відомо, що вчорашній виступ Макрона в Гаазі з промовою про майбутнє Європи було перервано через крики активістів, що виступають проти пенсійної реформи у Франції.

Активісти вигукували гасла з балкона та назвали президента Франції "Президентом насильства та лицемірства".

Макрону не дали виступити у Гаазі Фото: ЕРА

Причини протестів у Франції

Акції протесту в Парижі та інших містах Франції проти пенсійної реформи у Франції збираються з 11 січня, після того, як 10 січня проект реформи було представлено прем'єр-міністром Франції.

За цей період траплялося багато зіткнень протестувальників з поліцією, після яких правоохоронців критикували за "жорстку тактику".

Нова пенсійна реформа у Франції пропонує поступово підвищувати офіційний вік виходу на пенсію для чоловіків та жінок з 62 до 64 років до 2030 року. На думку уряду, дана реформа дозволить скоротити дефіцит бюджету. Представники профспілок у свою чергу побачили погану ознаку для низькооплачуваних працівників, котрих змусять довше займатися фізичною працею.

Нагадаємо, 16 березня під час масових акцій протестів проти підвищення пенсійного віку у Франції, поліція намагалась розігнати протестувальників за допомогою водометів та сльозогінного газу.

Минулого тижня, 6 квітня, протестувальники підпалили улюблений ресторан президента Франції Емманюеля Макрона La Rotonde на бульварі Монпарнас.