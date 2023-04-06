Протести у Франції: у центрі Парижа підпалили улюблений ресторан Макрона (відео)

У закладі La Rotonde Еммануель Макрон святкував перехід до другого туру виборів президента Франції у 2017 році. За версією ЗМІ на червоний навіс ресторану кинули димову шашку.

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Протестувальники проти пенсійної реформи в Парижі 6 квітня підпалили улюблений ресторан президента Франції Еммануеля Макрона La Rotonde на бульварі Монпарнас. Про це повідомив французький канал BFMTV.

Інцидент трапився на 11 день масових протестів у французькій столиці. Між групою демонстрантів та поліцією спалахнули зіткнення.

Макрон саме у цьому закладі святкував перехід у другий тур виборів президента Франції у 2017 році. Після цього французький лідер неодноразово з'являвся в La Rotonde, через це він вже зазнавав атак під час протестів "жовтих жилетів" у 2020 році.

Пожежники оперативно під'їхали та не дали вогню поширитись по будівлі. Місцева поліція повідомила про напад на ресторан близько 300 людей, вони кидали пляшки та каміння у силовиків.

У приміщення броварні кинули запальну суміш, що спричинило загоряння, уточнюють кореспонденти RTL.

Видання La Libre пише, що на червоний навіс ресторану кинули димову шашку. Жінка всередині ресторану спочатку намагалася загасити полум'я вогнегасником та виливала воду з другого поверху.

У четвер близько 400 тисяч демонстрантів рухалися 6-м округом, одному з найелітніших районів Парижа. Вони стартували з еспланади біля Будинку інвалідів та йшли до площі Італії.

За даними поліції, кілька радикально налаштованих людей, одягнених у маски та чорний одяг, вигукували образи на адресу силовиків та палили сміттєві баки. Телеканал TF1 повідомив, що правоохоронці вимушено застосували сльозогінний газ.

Під час зіткнень постраждав офіс туристичної агенції, назву якої не уточнили.

Еммануель Макрон 6 квітня перебуває в Пекіні на переговорах із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. ЗМІ зазначають, що Макрон намагався закликати Сі Цзіньпіна до відкритого засудження російської агресії в Україні, але успіху це не було.

Нагадаємо, що у березні в Парижі влаштовували страйки комунальники, у столиці більше ніж 10 днів не вивозили сміття. В результаті на вулицях накопичилося 10 тисяч тонн відходів.