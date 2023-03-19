Вулиці завалені мішками: у Парижі через страйк зібралося 10 тонн сміття (фото)

У столиці Франції тривають страйки через пенсійну реформу, і комунальники вже понад 10 днів не вихід на роботу. За цей час на вулицях Парижа зібралося стільки сміття, що для його утилізації влада пропонує задіяти армію.

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У Парижі тривають страйки комунальників, через що в місті вже понад 10 днів не вивозять побутові відходи. Мішки зі сміттям заповнили вулиці французької столиці, повідомляє Le Monde.

Відомо, що сміттярі разом із усією країною протестують через пенсійну реформу, яка підвищує пенсійний вік із 62 до 64 років.

Люди не виходять на роботу й не виконують своїх прямих обов'язків щодо вивезення відходів. Крім того, як і раніше, залишаються заблокованими під'їзди до сміттєспалювального заводу в Іль-де-Франс.

У зв'язку з цим сміття в чорних мішках накопичується прямо на вулицях столиці Франції. Медіа інформує про те, що в п'ятницю, 17 березня, кількість відходів на вулицях міста досягла позначки 10 тисяч тонн.

Мішки з відходами та картонні упаковки з-під їжі лежать навіть біля символу Парижа — Ейфелевої вежі.

За словами мера 9-го округу Дельфіни Бюрклі, страйкують лише 5 або 6% збирачів сміття. Бюрклі наголосила, що ситуація стала настільки критичною, що для збирання нечистот на вулицях Парижа вже потрібно залучати армію.

Зі свого боку, збирачі сміття мають намір продовжувати страйк. Найближчий вони намітили на 23 березня.

Нагадаємо, 19 січня у Франції на вулиці вийшли понад мільйон людей. Французи вийшли на акції протесту проти підвищення пенсійного віку За даними Міністерства внутрішніх справ країни, на вулицях тоді було понад 1,12 мільйона осіб.

Також у грудні 2021 року стало відомо, що в Полтаві жінка до даху завалила будинок сміттям. Активісти неодноразово намагалися прибрати сміття, але сама жінка обурюється та вважає, що це її територія і вона має право збирати своє "добро". Хоча зізнається, що сторонні неодноразово намагалися спалити ретельно зібрані нею відходи.