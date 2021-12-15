У Полтаві жінка до даху завалила будинок сміттям: сусіди скаржаться на щурів (відео)

На початку року за розпорядженням чиновників із двору жінки вивезли 20 великих машин зі сміттям, але він накопичився знову.

У Полтаві жінка перетворила своє подвір'я на смітник — вона обклала сміттям будинок настільки, що зверху видно тільки дах. Про це повідомляє "Суспільне".

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Займається Тетяна Приходько подібним уже років 20. Із початку року місцева влада розпорядилася вивезти з її двору понад 20 великих машин зі сміттям, але мотлох набрався знову до серйозних масштабів.

Сусіди Тетяни не в захваті від такого "хобі" жінки: вони скаржаться, що через сміття розвелося багато щурів, які вільно проникають у їхні двори та житла.

Але сама жінка обурюється та вважає, що це її територія і вона має право збирати своє "добро". Хоча зізнається, що сторонні неодноразово намагалися спалити ретельно зібрані нею відходи.

"Що це за неподобство? Я що, не маю права собі додому принести щось? У них автомобілі, квартири, скільки добра. Я що, маю якісь претензії до їхнього добра?" — заявила Тетяна Приходько.

Серед накопиченого, за словами жінки, банки, консервація з церкви, папір, який вона стеле на підлогу та в чоботи, а також пляшки, які треба "перебирати та здавати".

Люди скаржилися до Подільської райради Полтави на таку сусідку, а її голова Сергій Білокінь пообіцяв, що сміття вивезуть ще раз до кінця року, бо будинок жінки розташований на землі, що перебуває в комунальній власності міста.

Раніше Фокус писав, що в Дніпрі з квартири психічно нездорової жінки вивезли вісім великих машин сміття.