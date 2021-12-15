В Полтаве женщина до крыши завалила дом мусором: соседи жалуются на крыс (видео)

В начале года по распоряжению чиновников из двора женщины вывезли 20 крупных машин с мусором, но он накопился снова.

В Полтаве женщина превратила свой двор на свалку — она обложила мусором дом до такой степени, что сверху видно только крышу. Об этом сообщает Суспільне.

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Занимается Татьяна Приходько подобным уже лет 20. С начала года местные власти распорядились вывезти с ее двора более 20 крупных машин с мусором, но хлам набрался снова до серьезных масштабов.

Соседи Татьяны не в восторге от такого "хобби" женщины: они жалуются, что из-за мусора развелось много крыс, которые свободно проникают в их дворы и жилища.

Но сама женщина негодует и считает, что это ее территория и она имеет право собирать свое "добро". Хотя признается, что посторонние неоднократно пытались сжечь тщательно собранные ею отходы.

"Что это за безобразие? Я что не имею права себе домой принести что-то? У них автомобили, квартиры, сколько добра. Я что имею какие-то претензии к их добру?" — заявила Татьяна Приходько.

Среди накопленного, по словам женщины, банки, консервация из церкви, бумага, которую она стелет на пол и в сапоги, а также бутылки, которые нужно "перебирать и сдавать".

Люди жаловались в Подольский райсовет Полтавы на такую соседку, а его председатель Сергей Белоконь пообещал, что мусор вывезут еще раз к концу года, так как дом женщины расположен на земле, которая находится в коммунальной собственности города.

Ранее Фокус писал, что в Днепре из квартиры психически нездоровой женщины вывезли восемь крупных машин мусора.