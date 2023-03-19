Улицы завалены мешками: в Париже из-за забастовок скопилось 10 тонн мусора (фото)

В столице Франции продолжатся забастовки в связи с пенсионной реформой и коммунальщики уже более 10 дней не выход на работу. За это время на улицах Парижа скопилось столько мусора, что для его утилизации власти предлагают задействовать армию.

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В Париже продолжаются забастовки коммунальщиков, из-за чего в городе уже более 10 дней не вывозят бытовые отходы. Мешки с мусором заполнили улицы французской столицы, сообщает Le Monde.

Известно, что мусорщики вместе со всей страной протестуют из-за пенсионной реформы, которая повышает пенсионный возраст с 62 до 64 лет

Люди не выходят на работу и не исполняют свои прямые обязанности по вывозу отходов. Кроме того, по прежнему остаются заблокированными подъезды к мусоросжигательному заводу в Иль-де-Франс.

В связи мусор в черных мешках скапливается прямо на улицах столицы Франции. Медиа информирует о том, что в пятницу 17 марта количество отходов на улицах города достигло отметки в 10 тысяч тонн.

Мешки с отходами и просто картонные упаковки из-под еды лежат даже возле символа Парижа — Эйфелевой башни.

По словам мэра 9-го округа Дельфины Бюркли, бастуют только 5 или 6% сборщиков мусора. Бюркли подчеркнула, что ситуация стала настолько критической, что для уборки нечистот на улицах Парижа уже нужно привлекать армию.

В свою очередь сборщики мусора намеренны продолжать забастовку. Ближайшую они наметили на 23 марта.

Напомним, 19 января во Франции на улицы вышли более миллиона людей. Французы вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным Министерства внутренних дел страны, на улицах тогда находилось более 1,12 миллиона человек.

Также в декабре 2021 года стало известно, что в Полтаве женщина до крыши завалила дом мусором. Активисты неоднократно пытались убрать мусор, но сама женщина негодует и считает, что это ее территория и она имеет право собирать свое "добро". Хотя признается, что посторонние неоднократно пытались сжечь тщательно собранные ею отходы.