Во Франции масштабная забастовка: на улицы вышли более миллиона людей (видео)

Французы вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным МВД Франции, на улицах находится около 1,12 миллиона человек.

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Во Франции участники крупнейших профсоюзов страны организовали стачки и забастовки против пенсионной реформы. Об этом в четверг, 19 января сообщает Le Figaro.

По данным МВД Франции, на улицы страны вышли 1,12 миллиона человек, в том числе 80 000 в Париже. Профсоюзы призвали французов протестовать против пенсионной реформы правительства, устанавливающей пенсионный возраст на уровне 64 лет.

Помимо демонстраций, протест выражался в забастовках, особенно на транспорте, в школах и на государственной службе. Так, работа городского транспорта во многих городах парализована, также задерживаются поезда. Кроме того, сегодня не работали ряд школ, предприятий заводов. Сообщается, что на работу не вышли 28% госслужащих, которые присоединились к забастовкам.

Фото: REUTERS

О некоторых столкновениях с полицией, напряженности или повреждениях сообщалось в Париже, Лионе и Ренне.

Макрон надеется, что демонстрации пройдут "без беспорядков и насилия"

Отметим, что в день манифестации президент Франции Эмманюэль Макрон пребывал с рабочей поездкой в Барселоне. Там он заявил о важности учесть мнения всех и выразил надежду, что акция пройдет без столкновений с полицией.

"Я верю, что организаторы демонстраций обеспечат, чтобы эти законные выражения разногласий прошли без причинения больших неудобств нашим соотечественникам, без эксцессов, насилия и ущерба. Существуют правила для надлежащего функционирования демократии", — заявил Макрон

Предвыборное обещание Макрона

Пенсионная реформа во Франции — одно из ключевых предвыборных обещаний Макрона. В основе реформы лежит повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Минимальный срок отчислений работников в пенсионный фонд планируется увеличить до 43 лет, а размер минимальной пенсии увеличить до 1200 евро в месяц.

При этом профсоюзы и левые политики считают, что меры правительства нанесут удар по рабочему классу Франции. По мнению профсоюзов, запланированные изменения будут особенно болезненными для тех, кто рано начал работать и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем по Франции.

Напомним, украинские эксперты говорят, что Россия не способна обучить и обеспечить мобилизованных. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Новая мобилизация в России. Когда начнется и будут ли протесты", которая посвящена возможной новой волне мобилизации в РФ.

Ранее, сторонники Жаира Болсонару 8 января вышли на протесты, в ходе которых захватывали правительственные здания. Демонстранты проникали в Национальный конгресс и Верховный суд, а также президентскую резиденцию — Дворец Планалту, где сейчас живет действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.