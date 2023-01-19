Во Франции масштабная забастовка: на улицы вышли более миллиона людей (видео)
Французы вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста. По данным МВД Франции, на улицах находится около 1,12 миллиона человек.
Во Франции участники крупнейших профсоюзов страны организовали стачки и забастовки против пенсионной реформы. Об этом в четверг, 19 января сообщает Le Figaro.
По данным МВД Франции, на улицы страны вышли 1,12 миллиона человек, в том числе 80 000 в Париже. Профсоюзы призвали французов протестовать против пенсионной реформы правительства, устанавливающей пенсионный возраст на уровне 64 лет.
Помимо демонстраций, протест выражался в забастовках, особенно на транспорте, в школах и на государственной службе. Так, работа городского транспорта во многих городах парализована, также задерживаются поезда. Кроме того, сегодня не работали ряд школ, предприятий заводов. Сообщается, что на работу не вышли 28% госслужащих, которые присоединились к забастовкам.
О некоторых столкновениях с полицией, напряженности или повреждениях сообщалось в Париже, Лионе и Ренне.
Макрон надеется, что демонстрации пройдут "без беспорядков и насилия"
Отметим, что в день манифестации президент Франции Эмманюэль Макрон пребывал с рабочей поездкой в Барселоне. Там он заявил о важности учесть мнения всех и выразил надежду, что акция пройдет без столкновений с полицией.
"Я верю, что организаторы демонстраций обеспечат, чтобы эти законные выражения разногласий прошли без причинения больших неудобств нашим соотечественникам, без эксцессов, насилия и ущерба. Существуют правила для надлежащего функционирования демократии", — заявил Макрон
Предвыборное обещание Макрона
Пенсионная реформа во Франции — одно из ключевых предвыборных обещаний Макрона. В основе реформы лежит повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Минимальный срок отчислений работников в пенсионный фонд планируется увеличить до 43 лет, а размер минимальной пенсии увеличить до 1200 евро в месяц.
При этом профсоюзы и левые политики считают, что меры правительства нанесут удар по рабочему классу Франции. По мнению профсоюзов, запланированные изменения будут особенно болезненными для тех, кто рано начал работать и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем по Франции.
Напомним, украинские эксперты говорят, что Россия не способна обучить и обеспечить мобилизованных. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Новая мобилизация в России. Когда начнется и будут ли протесты", которая посвящена возможной новой волне мобилизации в РФ.
Ранее, сторонники Жаира Болсонару 8 января вышли на протесты, в ходе которых захватывали правительственные здания. Демонстранты проникали в Национальный конгресс и Верховный суд, а также президентскую резиденцию — Дворец Планалту, где сейчас живет действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.