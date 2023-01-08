Беспорядки в Бразилии: сторонники экс-президента Болсонару штурмуют госздания (видео)

Демонстранты бросали в полицейских железные прутья, камни и разбивали их машины. Они хотели прорваться в резиденцию действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, но его вовремя эвакуировали.

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Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января захватывали правительственные здания в столице страны городе Бразилиа. Об этом сообщил портал Brazilian Report.

Митингующие ворвались в Национальный конгресс и Верховный суд, забирались на крыши и разбивали окна зданий. Персонал указанных ведомств находится на каникулах до февраля, поэтому в зданиях практически никого не было, указывают журналисты.

Далее они хотели прорваться в президентскую резиденцию — Дворец Планалту, где живет действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва. Главу государства вовремя эвакуировали из столицы.

Правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями. Демонстранты бросали в них железные прутья, камни и разбивали машины, отметила газета Folha.

Почему в Бразилии вспыхнули протесты?

Массовые протесты 8 января произошли через неделю после принятия присяги левым кандидатом Лулой да Силвой. Многие протестующие не согласны с результатами выборов 30 октября 2022 года, на которых Лула да Силва победил Болсонару, сообщает Reuters.

"Бывший президент неоднократно бездоказательно ставил под сомнение надежность системы электронного голосования в стране, многие верят ему. Болсонару уехал из Бразилии во Флориду за 48 часов до окончания мандата", — подчеркнули журналисты.

В ходе акций протеста несогласные часто перекрывали дороги, поджигали автомобили и собирались у военных зданий, требуя вмешательства бразильских вооруженных сил.

Напомним, что бразильские журналисты недавно показали, как Жаир Болсонару разрушил президентскую резиденцию. Политик оставил после себя порванные ковры и диваны, разбитые окна и дырявые потолки.

Британский таблоид Daily Mail 3 ноября прошлого года писал о разводе Болсонару с женой Мишель. Пара оформила отношения в 2007 году.

В январе Жаира Болсонару госпитализировали с диагнозом кишечная непроходимость. Бразильского лидера ранили ножом во время президентской кампании в 2018 году, он потерял около 40% крови.