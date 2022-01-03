В Бразилии из-за болей в животе госпитализировали президента Болсонару

После удара ножом в живот политик испытывает непроходимость кишечника, постоянную икоту и непроизвольное сокращение диафрагмы. Это вызывает у лидера страны нервные срывы и стресс.

Президент Бразилии Жаир Болсонару попал в больницу с диагнозом кишечная непроходимость. Врачи оценивают возможность хирургического вмешательства, используя назогастральный зонд. Сейчас состояние главы государства стабильное, сообщает The Guardian.

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Лидеру страны стало плохо после обеда в воскресенье, 2 декабря. За ночь состояние не улучшилось и к утру Болсонару срочно госпитализировали в больницу города Сан-Паулу.

"Он находится в стабильном состоянии, проходит курс лечения и будет повторно осмотрен сегодня утром. На данный момент прогнозов по его выписке нет", — сообщили в офисе президента.

Болсонару несколько раз лечили в больнице с тех пор, как ему нанесли удар ножом во время президентской кампании в 2018 году. Тогда он потерял около 40% крови, нож задел его кишечник. После ранения президенту сделали несколько операций на брюшной полости.

В июле 2021 года главу государства доставили в больницу Vila Nova Star из-за развития хронической икоты, вызванной раздражением пищевода после операций в этой зоне. Болсонару икал более 10 дней и вынужден был из-за этого раньше закончить свою речь. После ножевого ранения Болсонару испытывает не только икоту. Врачи отмечают, что из-за непроизвольных сокращений диафрагмы у президента Бразилии возникают нервные и стрессовые кризисы.

Ранее Жаира Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от COVID-19. Президенту Бразилии, который прибыл в США на 76-й сессию Генассамблеи ООН, пришлось довольствоваться пиццей.

Кроме того, президент Бразилии был оштрафован за участие в массовом мероприятии без маски. Тогда лидер страны возглавил шествие байкеров на мероприятии, в котором брали участие тысячи человек.