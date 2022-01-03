У Бразилії через болі в животі госпіталізували президента Болсонару

Після удару ножем у живіт політик відчуває непрохідність кишечника, постійну гикавку та мимовільне скорочення діафрагми. Це викликає у лідера країни нервові зриви та стрес.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару потрапив до лікарні з діагнозом кишкової непрохідності. Лікарі оцінюють можливість хірургічного втручання, використовуючи назогастральний зонд. Наразі стан глави держави стабільний, повідомляє The Guardian.

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Лідеру країни стало погано по обіді в неділю, 2 грудня. За ніч стан не покращився і до ранку Болсонару терміново госпіталізували до лікарні міста Сан-Паулу.

"Він перебуває у стабільному стані, проходить курс лікування і буде повторно оглянутий сьогодні вранці. Наразі прогнозів щодо його виписки немає", — повідомили в офісі президента.

Болсонару кілька разів лікували в лікарні з того часу, як йому завдали удару ножем під час президентської кампанії у 2018 році. Тоді він втратив близько 40% крові, ніж зачепив його кишечник. Після поранення президенту зробили кілька операцій на черевній порожнині.

У липні 2021 року главу держави доправили до лікарні Vila Nova Star через розвиток хронічної гикавки, спричиненої роздратуванням стравоходу після операцій у цій зоні. Болсонару гикав понад 10 днів і змушений був через це раніше закінчити свою промову. Після ножового поранення Болсонару відчуває не тільки гикавку. Лікарі зазначають, що через мимовільні скорочення діафрагми у президента Бразилії виникають нервові та стресові кризи.

Раніше Жаїра Болсонару не пустили до ресторану Нью-Йорка через відсутність щеплення від COVID-19. Президенту Бразилії, який прибув до США на 76-му сесію Генасамблеї ООН, довелося задовольнятися піцою.

Крім того, президента Бразилії оштрафували за участь у масовому заході без маски. Тоді лідер країни очолив ходу байкерів на заході, в якому брали участь тисячі людей.