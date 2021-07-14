В Бразилии госпитализировали президента из-за постоянной икоты

Врачи считают, что причиной может быть ножевое ранение Жаира Болсонару, которое произошло в 2018 году во время которого был поврежден его кишечник.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду, 14 июля госпитализирован в связи с постоянной икотой.

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Как информирует BBC, лидер страны будет находиться под медицинским наблюдением до двух суток.

Сообщается, что 66-летний Жаир Болсонару жалуется на икоту, которая не проходит уже больше недели. Из-за нее президенту даже пришлось раньше времени закончить одно из своих выступлений.

Издание сообщает, что здоровье бразильского лидера начало вызывать опасения после того, как его ранили ножом во время президентской кампании в 2018 году.

Тогда Болсонару потерял около 40% крови, нож задел его кишечник. После ранения президенту сделали несколько операций на брюшной полости.

Врачи считают, что икота может быть спровоцирована раздражением пищевода после операции в этой зоне.

Ранее сообщалось, что президента Бразилии Жаира Болсонару приговорили к штрафу за участие в массовом мероприятии без маски.

Также мы писали, что в ноябре прошлого года Жаир Болсонару заявил, что не будет принимать вакцину от коронавируса.