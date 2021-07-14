У Бразилії госпіталізували президента через постійну гикавку

Лікарі вважають, що причиною може бути ножове поранення Жаїра Болсонару, яке відбулося у 2018 році під час якого пошкодили його кишківник.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару в середу, 14 липня госпіталізований в звʼязку з постійною гикавкою.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як інформує BBC, лідер країни перебуватиме під медичним наглядом до двох діб.

Повідомляється, що 66-річний Жаїр Болсонару скаржиться на гикавку, яка не минає вже більше тижня. Через неї президенту навіть довелося завчасно закінчити один зі своїх виступів.

Видання повідомляє, що здоровʼя бразильського лідера почало викликати побоювання після того, як його поранили ножем під час президентської кампанії у 2018 році.

Тоді Болсонару втратив близько 40% крові, ніж зачепив його кишківник. Після поранення президенту зробили кілька операцій на черевній порожнині.

Лікарі вважають, що гикавка може бути спровокована роздратуванням стравоходу після операції у цій зоні.

Раніше повідомлялося, що президента Бразилії Жаїра Болсонару засудили до штрафу за участь у масовому заході без маски.

Також ми писали, що в листопаді минулого року Жаїр Болсонару заявив, що не прийматиме вакцину від коронавірусу.