На байку, без маски і в оточенні натовпу: президента Бразилії оштрафували за порушення карантину

Жаїр Болсонару заплатив 552 реали штрафу (трохи більше ста доларів США). Крім нього, штраф у розмірі трохи більше $ 100 доведеться також заплатити його синові, міністру інфраструктури та одному конгресмену.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару засудили до штрафу за участь у масовому заході без маски.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як повідомляє Le Figaro, голові держави довелося заплатити 552 реали (близько 108 доларів США).

Влада штату Сан-Паулу заявляє, що оштрафували Болсонару, а також його сина Едуардо, міністра інфраструктури й одного з конгресменів на 552 реали кожного (близько 108 доларів).

Повідомляється, що штраф був виписаний за те, що політики ходили без масок, не дотримуючись при цьому заходів соціального дистанціювання під час демонстрації байкерів під назвою "Accelerate for Christ".

Видання пише, що президент Бразилії проігнорував попередження губернатора Сан-Паулу Жоао Доріа, який є його політичним противником.

Той заявляв, що Жаїр Болсонару буде оштрафований, якщо відмовиться підкорятися відповідним законам штату.

На масовому заході, у якому брали участь тисячі мотоциклістів з усієї країни, лідер країни очолив ходу байкерів. При цьому він був у відкритому шоломі, а захисної маски на його обличчі не було.

Нагадаємо, що в минулому році президент Чилі Себастьян Піньєра був оштрафований на 3500 доларів за селфі без маски.

А в травні 2021 року дружину зімбабвійського диктатора Мугабе оштрафували на 5 корів і козу за неналежне поховання свого чоловіка.

Фокус писав про те, що у 2015 році президента Польщі Анджея Дуду оштрафували за порушення правил дорожнього руху.