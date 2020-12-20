Дороге вышло селфи. Президента Чили оштрафовали на 3500 долларов за фото без маски

Себастьян Пиньера сфотографировался на пляже со своей поклонницей.

Президент Чили Себастьян Пиньера был оштрафован на 3500 долларов за селфи без маски. Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлению органов здравоохранения страны, чилийский президент позировал на фото с незнакомой женщиной, ни на Пиньера, ни на незнакомке не было защитных масок. Фотография была сделана на одном из чилийских пляжей.

С началом пандемии коронавируса в Чили были введены строгие правила ношения масок во всех общественных местах. Нарушение карантинных правил карается санкциями, включая штрафы и даже тюремное заключение.

Пиньера извинился и пришел с повинной после того, как селфи появилось в социальных сетях в начале декабря. Президент объяснил, что гулял по пляжу возле своего дома в шикарном чилийском приморском городе Качагуа. На пляже к нему подошла женщина и попросила сфотографироваться вместе.

На селфи президент и его поклонница стоят очень близко друг к другу на фоне берега.

Пиньера уже не первый раз попадает в подобные ситуации. Президент был сфотографирован на вечеринке, когда в прошлом году в Сантьяго вспыхнули протесты против неравенства. Позже его видели позирующим на площади, которая была центром демонстраций, но опустела из-за пандемии коронавируса.

Пик заболевания коронавирусом в Чили был зафиксирован в мае и июне, а затем пошел на спад до ноября. Однако сейчас количество случаев снова растет, что приводит к новым карантинным ограничениям.

На данный момент коронавирусом в Чили переболели 586 тыс. человек, 556 тыс. выздоровели, а умерли – 16 154 человека. Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в стране составляет в районе более 2 тыс. заразившихся.