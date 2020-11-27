"Это мое право!": президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не будет принимать вакцину от коронавируса

Также он сообщил, что парламент Бразилии не будет принимать закон, который обяжет граждан вакцинироваться от коронавируса

Бразилия занимает третье место в мировом антирейтинге по количеству заболевших коронавирусом и второе место по количеству смертей. Однако президент страны, Жаир Болсонару заявил, что вакцинировать не будет, даже когда вакцина от коронавируса появится. Об этом пишет Al Jazeera.

Сейчас количество заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 6 миллионов человек, 71 тысяча – скончалась. Однако президент, который ранее отрицал коронавирус, как таковой и отказывался носить маску, заявил, что, когда вакцина от COVID-19 появится, он ею не воспользуется.

"Я говорю вам, что не планирую ее принимать. Это мое право", — заявил президент. Также Болсонару добавил, что парламент Бразилии не будет принимать закон, который обяжет граждан вакцинироваться от коронавируса. И снова заявил, что не существует данных о том, что защитные маски помогают не заболеть коронавирусом, а лучшее средство от болезни – это антималярийный препарат гидроксихлорохин, хотя врачи ранее уже доказали, что уберечься от коронавируса он не помогает.

Месяцем ранее президент Бразилии заявлял, что вакцинировать от коронавируса "готов только свою собаку".

Напомним, президент Жаир Болсонару открыто игнорировал карантинные меры, подавая дурной пример населению. Политик появлялся на митингах без маски, провозглашал речи в толпе, время от времени заливаясь кашлем.

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Его ключевым мессиджем стала фраза "это всего лишь небольшой грипп", которую он повторяет вот уже с конца марта, призывая не верить ВОЗ и прочим "паникерам". Пока министерство здравоохранения страны рекомендовало гражданам избегать скопления людей и оставаться дома, президент ходил по городу, пожимал руки своим сторонникам и делал селфи с пожилыми гражданами.

А когда он все же заразился, то вешал в соцсетях ролики, демонстрирующие, как он принимает гидроксихлорохин и заявлял, что вводить карантин не собирается.