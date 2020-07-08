Президент Бразилии говорит, что его состояние улучшается благодаря препарату с недоказанной эффективностью против COVID-19.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что быстро оправится от коронавируса благодаря лечению гидроксихлорохином, препаратом который не доказал свою эффективность против COVID-19. Об этом сообщает Washington Post.

Во вторник, 7 июля, Болсонару сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. Бразильский президент также сообщил журналистам, что ему сделали рентген легких после таких симптомов, как лихорадка, мышечные боли и недомогание. Во вторник у президента Бразилии поднялась температура.

Во второй половине того же дня, Болсонару видео в Facebook, где он принимает уже третью дозу гидроксихлорохина.

"Сегодня мне намного лучше, безусловно, это работает. Сегодня мы знаем, что существуют другие лекарства, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом. Мы знаем, что ни одно из них не доказало свою эффективность, но я еще один человек, для которого это работает. Поэтому я доверяю гидроксихлорохину. А ты?", – заявил на видео Болсонару.

Бразилия переживает одну из самых масштабных в мире вспышек коронавируса. На данный момент в стране подтверждено 1,67 млн случаев COVID-19 и 66 868 летальных случаев.

На протяжении пандемии коронавируса в Бразилии Болсонару часто появлялся на публике, чтобы пожать руки своим сторонникам и пообщаться с толпой без маски. Он говорил, что его спортивное прошлое защитит от коронавируса, и что если он заразится, то это будет не более чем "маленький грипп".

Болсонару также неоднократно заявлял, что нет способа предотвратить заражение 70% населения страны коронавирусом. По его мнению, карантин хуже скажется на экономике, чем сама пандемия.

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан пожелал Болсонару скорейшего выздоровления и сказал, что его случай "возвращает реальность этого вируса", показывая, что он не различает "принц или нищий".

Гидроксихлорохин с начала пандемии рассматривался как один из препаратов, которые могут быть эффективными при лечении COVID-19. В частности, его активно рекламировал президент США Дональд Трамп. Гидроксихлорохин также включили в протокол лечения коронавируса в Украине, который приняли 2 апреля.

Однако в последнее время разные исследования по всему миру показали низкую эффективность препарата, который при этом вызывает серьезные осложнения. Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США предупредило еще в апреле, что лекарство может вызвать проблемы с сердцем, а также исключило гидроксихлорохин из списка препаратов от COVID-19. В Бразилии также были остановлены исследования гидроксихлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца.

В опубликованном исследовании в журнале The Lancet говорится, что госпитализированные с COVID-19, которые принимают гидроксихлорохин, подвергаются более высокому риску возникновения проблем с сердцем и даже могут с большей вероятностью умереть, чем те, кто не получает такого лечения.

В мае ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против коронавируса. Глава организации тогда говорил, что необходимо провести "адекватную оценку потенциальных преимуществ и вреда препарата". Но позже ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19. Комиссия не нашла подтверждений роста смертности среди принимавших препарат пациентов.