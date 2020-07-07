У отрицавшего коронавирус президента Бразилии диагностировали коронавирус

Жаир Болсонару прошел тест на COVID-19 после того, как ощутил у себя симптомы болезни.

65-летний президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сам Болсонару заявил журналистам, передает The Guardian.

"Пришел положительный результат (теста). Нет причин для страха. Это жизнь", – сказал бразильский президент.

Отмечается, что во время своего выступления Болсонару был в маске, необходимость ношения которой ранее отрицал.

Как уточняет Reuters, сейчас глава Бразилии чувствует себя хорошо, несмотря на повышенную температуру. Он уже начал лечение гидроксихлорохином.

Ранее президент Бразилии публично отрицал серьезность угрозы коронавируса для страны, называя его легкой формой гриппа, и обвинял оппозицию, СМИ, местные власти в попытке воспользоваться эпидемией и отстранить его от должности.

Тем не менее в мае Болсонару прошел три отдельных теста на коронавирус и все они были отрицательными. Тестирование проводилось между 12 и 17 марта после того, как президент вернулся со встречи с Дональдом Трампом, тогда многие в окружении президента США заразились COVID-19.

Ранее суд Бразилии обязал президента страны носить маску. Федеральный судья постановил, что Болсонару заплатит штраф в размере 2 000 реал (около 300 евро) в день, если продолжит нарушать закон.

7 июля стало известно, что Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус и проверил свои легкие.

На данный момент Бразилия по распространению коронавируса уступает лишь США. В стране подтверждено 1,63 млн случаев COVID-19, а также 65 556 летальных исходов.