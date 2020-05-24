Обычный грипп невежества. Как Бразилия прошла путь от отрицания коронавируса к братским могилам

Борьба с коронавирусом в Бразилии, кажется, выходит из-под контроля. За последний месяц количество официально подтвержденных случаев Covid-19 в стране выросло с 50 до 350 тыс., а общее количество погибших — с 3,3 до 22 тыс. При этом исследователи предполагают, что реальное количество заболевших в стране, где около 13 млн человек проживает в трущобах, может быть еще больше. Что пошло не так в одном из крупнейших государств мира, рассказывает Фокус

"Многие люди не понимают, что происходит, и продолжают гулять по улицам, словно коронавируса в нашей общине нет и что им болеют только богатые люди, путешествующие в другие страны", — рассказал журналистам глава общины "Райского города" — второй крупнейшей фавелы Сан-Паулу. По его словам, жителям фавелы удалось собрать деньги на 3 частные скорые и 8 врачей, которые теперь борются с инфекцией, охватившей трущобы.

Национальное Министерство здравоохранения 22 мая сообщило, что число заразившихся за сутки в Бразилии превысило 19,9 тысяч человек (23 мая суточный прирост составил 16,5 тыс.), а сама страна вышла на второе место в мире по количеству официально подтвержденных случаев заболевания, потеснив Россию.

Большинство зараженных выявлено в Сан-Паулу, но заболевшие есть и в штатах Рио-де-Жанейро и Пернамбуку, а самый высокий показатель пораженности (отношение количества активных случаев к численности населения) в штате Амазонас — 490 человек на 100 тыс. населения, сообщили в ВОЗ во время брифинга в пятницу.

При этом бразильские эпидемиологи отмечают, что реальное количество заболевших COVID-19 в стране может быть намного больше, поскольку за медицинской помощью не всегда могут обратиться жители фавел и коренное население Южной Америки. Врачи предполагают, что зараженных уже более миллиона, и страна имеет все шансы стать антилидером континента по количеству погибших и заболевших по итогу эпидемии.

Причины, по которым темпы распространения коронавируса в Бразилии не уменьшаются вот уже два месяца, а в наиболее пострадавших регионах приходится рыть братские могилы, довольно прозаичны.

По мнению Ракеля Стуччи, инфекциониста из Государственного университета Кампинаса и консультанта Бразильского общества инфекционных заболеваний, главная причина происходящего — несоблюдение карантина и социального дистанцирования из-за грубых ошибок, допущенных руководством страны.

Несмотря на то, что в Бразилии готовились к пандемии заранее, власти построили полевые госпитали, подготовили врачей, а советник министра здравоохранения по вопросам инфекционных заболеваний Хулио Крода заранее подготовил подробные правила социального дистанцирования, они были яростно отвергнуты президентом страны Жаиром Болсонару — убежденным противником науки, известным отрицанием опасности, которую несет коронавирус.

В результате, Хулио Крода подал в отставку. Похожая судьба ждала и двух министров здравоохранения. Последний — Нельсон Тейч продержался на посту четыре недели, а сейчас место министра здравоохранения остается вакантным.

Отсутствие координации на федеральном уровне вместе с настойчивыми заявлениями Болсонару о небходимости смягчать карантин и запускать экономику, вызвали замешательство среди руководителей штатов. В результате, губернатор Сан-Паулу, где проживают 46 миллионов человек, объявил о конце карантина на три недели раньше установленного срока и самоизоляция была ослаблена в самый ответственный момент.

Теперь в Сан-Паулу роют братские могилы, потому как на кладбищах заканчиваются места. А могильщикам приходится разрывать уже существующие захоронения, чтобы опустить туда еще несколько гробов. Сейчас в регионе насчитывается 76 871 официально зарегистрированных случаев заболевания, а всего скончалось 5773 человека.

Братские могилы в Сан-Паулу

Другим важным фактором стало отсутствие каких-либо ограничений во время пасхальных праздников. Не был закрыт въезд и выезд в городах, люди свободно перемещались, посещая церкви, знакомых, собираясь на пикники.

Президент Жаир Болсонару открыто игнорировал карантинные меры, подавая дурной пример населению. Политик появлялся на митингах без маски, провозглашал речи в толпе, время от времени заливаясь кашлем.

Его ключевым мессиджем стала фраза "это всего лишь небольшой грипп", которую он повторяет вот уже с конца марта, призывая не верить ВОЗ и прочим "паникерам". Пока министерство здравоохранения страны рекомендовало гражданам избегать скопления людей и оставаться дома, президент ходил по городу, пожимал руки своим сторонникам и делал селфи с пожилыми гражданами.

Президент повторил свою прогулку 9 и 10 апреля, неизменно собирая возле себя толпы людей, а 19 апреля политик явился на митинг, участники которого призывали к роспуску Конгресса и Верховного суда.

Еще раз президент страны появился на публике 3 мая, когда он вышел к народу, тискал детей, пожимал руки и долго общался со своими сторонниками.

Когда в Бразилии от коронавируса скончалось пять тысяч человек, Жаир Болсонару заявил: "и что? Что вы хотите, чтобы я сделал?".

Карикатура на Болсонару: "И что?"

Ракель Стуччи отмечает, что подобная позиция оказалась губительной, а население не знало, кому верить. Когда, с одной стороны, по телевизору постоянно говорят об опасности коронавируса, а уже в следующем сюжете показывают президента страны, который беспечно гуляет по городу без маски, обнимаясь с почитателями, это вызывает замешательство.

Болсонару не только приуменьшал опасность, но и открыто конфликтовал с губернаторами и мэрами, которые пытались собственными силами сдержать распространение инфекции. А 16 апреля в отставку был отправлен министр здравоохранения Луиса Энрике Мандетту, который постоянно конфликтовал с президентом, указывая на необходимость строгих карантинных мер. Случилось это именно тогда, когда министерству здравоохранения удалось добиться поддержки у населения.

"Мандетта беспокоился о здравоохранении, о жизнях. А я думаю не только о жизнях, но и об экономике, рабочих местах", — объяснил свое решение Жаир Болсонару.

Новым министром здравоохранения был назначен врач-онколог Нельсон Тейх. Однако и тому пришлось уйти через четыре недели, когда чиновник раскритиковал президента за преждевременное открытие салонов красоты и спортзалов.

"Пандемия коронавируса стала политическим вопросом. И это проблема", — объяснил журналистам ситуацию Хулио Крода.

Тропический Трамп

Жаир Болсонару, которого часто называют "тропическим Трампом" за свою склонность к популизму и антинаучному подходу к государственному управлению (кроме прочего, он отрицает глобальное потепление и выступает за ускорение вырубки Амазонских лесов), ухудшил ситуацию и тем, что неустанно рассказывал о существовании лекарства от коронавируса (гидроксихлорохин), и об обилии пустых коек в больницах.

Похороны умерших от коронавиурса в Бразилии/Все фото из соцсетей и открытых источников

Теперь каждый день от коронавируса в стране умирает около тысячи человек, а эксперты уверены, что пик эпидемии в ближайшие недели не наступит.

По словам уволенного главного советника министра здравоохранения по инфекционным заболеваниям Хулио Крода, этой ситуации можно было бы избежать. Тем более, что ранее страна уже справлялась с крупными вспышками инфекционных заболеваний, начиная от ВИЧ и заканчивая вирусом Зика.

Впрочем, другие эксперты отмечают, что с 2017 года Бразилия резко — почти в 3 раза — сократила расходы на здравоохранение. И это не может не сказывать на ее способность оказывать помощь в условиях кризиса.

Сегодня, по оценке Имперского колледжа Лондона, эпидемия коронавируса может обойтись Бразилии (210 млн населения) в 1 млн погибших, если ситуация не изменится к лучшему

Однако без скоординированных усилий на уровне правительства она вряд ли может измениться. И пока в штате Амазонас коренные жители лечатся сиропом из трав, не имея возможности попасть в переполненные больницы, а обитатели фавел собирают помощь на аренду скорых и наем медиков, Болсонару продолжает выступать за смягчение карантина и перезапуск экономики.

По мнению профессора эпидемиологии федерального университета Бразилии Пелотас Алуизио Барроса, решением может стать введение ответственности каждого мэра за вверенный ему город, так как пандемия распространяется с разной интенсивностью в разных регионах страны.

Эксперт также отмечает, что система штрафов остается неэффективной из-за бедности населения. "Любой недосмотр может привести к отсутствию контроля, – говорит Баррос. – Люди считают, что эпидемия похожа на поток, который мы контролируем. Я думаю, что эпидемия больше похожа на лесной пожар, и когда она достигает определенной точки, никто больше не может с ней справиться".