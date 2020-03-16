50 похорон в день. Итальянка из Бергамо рассказала, как живет закрытый на карантин город

В Бергаме зарегистрировано наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса в Италии.

В итальянском городе Бергамо с населением немногим больше 120 тыс. человек от коронавируса ежедневно умирает около 50 человек. Об этом жительница города рассказала корреспонденту Фокуса.

"Я каждый день слышу, как ездят скорые, читаю местные новости. Все это очень реально", — рассказывает девушка. По ее словам, раньше в городе случалось всего несколько похорон в день.

"Люди не могут видеть своих родственников и на похороны могут прийти только самые близкие. Так приходится делать, потому что в моргах нет мест, их просто некуда складывать", — рассказывает итальянка.

Фото: gabrielegalimbertiphoto / Instagram

По ее словам, ситуация критическая, ведь в Бергамо зарегистрировано наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса в Италии.

"Когда я читаю мировые новости, то у меня возникает чувство дежавю. Люди бегут в супермаркеты, начинают работать из дома, спорят о вирусе. Но это все не сравнить с тем ужасом, который происходит тут", — говорит девушка, отмечая, что наиболее молодой жертве в городе было 38 лет.

По ее словам, родственники не могут оставаться со своими близкими в больницах и с трудом узнают информацию о их состоянии. При этом часть заболевших остаются дома.

"Лихорадка длится несколько недель, потом ты перестаешь дышать и тогда тебя забирает скорая", — говорит горожанка, объясняя, почему ее племянник, заболевший коронавирусом, остается дома.

Фото: gabrielegalimbertiphoto / Instagram

По мнению итальянки, тем, до кого вирус еще не добрался нужно читать больше личных историй из центра эпидемии.

"Я не думала, что это может быть так сложно. И, знаете, в этом случае паника может быть даже полезной, если она поможет сдержать вирус", — рассказала девушка.

Как ранее сообщал Фокус:

Находящиеся на карантине жители Италии выходят по вечерам на балконы и поют песни, чтобы поддержать друг-друга в непростой ситуации. Такой необычный флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче. Через социальные сети Чоче призвал граждан страны ежедневно с 13-го по 26 марта в 18.00 выходить на балконы и террасы и петь.