Гидроксихлорохин, который принимает Трамп, не помогает от коронавируса и повышает риск смерти

Ученые обнаружили, что в дополнение к тому, что пациенты, госпитализированные с COVID-19, которые принимают гидроксихлорохин, подвергаются более высокому риску возникновения проблем с сердцем и даже могут с большей вероятностью умереть, согласно статье в журнале The Lancet от 22 мая

Противомалярийное лекарство гидроксихлорохин, который принимает президент США Дональд Трамп, оказалось опасным для организма.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) предупредило еще в апреле, что лекарство может вызвать проблемы с сердцем, и большинство экспертов сходятся во мнении, что принимать его в качестве защиты от COVID-19 - плохая идея.

Согласно статье, ученые проанализировали лечение 96 032 пациентов в 671 больницах на шести континентах, из которых для лечения 14 888 человек использовали гидроксихлорохин, а 81 144 пациента были в контрольной группе и их не лечили указанными препаратами.

Смертность составила 9,3%, а среди тех, кто принимал гидроксихлорохин или хлорохин – от 16 до 23,8%. При этом, большинство умерли от проблем с сердцем.

Напомним, Трамп признался, что для профилактики коронавируса принимает препарат от малярии гидроксихлорохин по одной таблетке в день вместе с "начальной дозой" антибиотика азитромицин. Он делает это, несмотря на предупреждение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, что препарат следует использовать от COVID-19 только в больнице или исследовательском учреждении из-за потенциально смертельных побочных эффектов.

в Бразилии были остановлены исследования хлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца.

Управление США по контролю за качеством продуктов питания и лекарств также обнародовало официальное предостережение об опасности связанной с использованием антималярийного препарата "гидроксихлорохин" и "хлорохин" для лечения коронавируса, если такое применение происходит вне стационара, или программой клинических испытаний.

15 апреля Индия уже передавала Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина.

Напомним, первый протокол лечения коронавируса в Украине приняли 2 апреля. В нем приводится перечень лекарств, которыми разрешается лечить COVID-19. Также описываются рекомендации по применению таких препаратов.

Среди разрешенных препаратов – ремдесивир, гироксихлорохина / хлорохин и лопинавир / ритонавир.

Позже Минздрав разрешил использовать также новый японский противовирусный препарат фавипиравир.

Как ранее сообщал Фокус: