Агрессия в тылу. Почему в Украине увеличиваются случаи домашнего насилия и мобилизуют ли буйных

Рекорд по числу эпизодов насилия в семье пришелся на январь 2024 года: полиция открыла 435 уголовных производств. До войны показатель был в два раза меньше. Фокус выяснил, кто зачастую подвергается домашнему насилию и могут ли абьюзеры таким образом уклоняться от мобилизации.

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В Украине из года в год увеличивается количество инцидентов домашнего насилия. Абьюзеры поставили рекорд в январе 2024 года: за один месяц полиция открыла 435 уголовных дел. Согласно данным сервиса Оpendatabot, в январе прошлого года таких случаев было на 55% меньше.

Первый год полномасштабного вторжения России стал исключением — всплеска случаев домашнего насилия не наблюдалось. За весь 2023-й год в Украине зарегистрировали 2705 уголовных производств, на 11% больше, чем в довоенном 2021-м году.

За последние пять лет зафиксирован 10 351 случай домашнего насилия и каждый год в суд доходит около 80% общего количества открытых дел.

В последние пять лет в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев домашнего насилия

МВД Украины также обращает внимание на тревожную тенденцию. После начала большой войны количество населения в стране уменьшилось: выехало более 8 миллионов человек, преимущественно женщины с детьми. Другие остались жить на временно оккупированных территориях, но эпизодов насилия стало больше, указывает замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

В качестве наказания суд может вынести обидчику срочное запретительное или ограничительное предписание, а также заставить носить электронный браслет. Полицейские получат предупреждение о приближении к жертве, объяснила Павличенко.

Война и пандемия разрушают семьи украинцев

Увеличение случаев домашнего насилия, по мнению опрошенных Фокусом адвокатов и правозащитников, связано с падением уровня жизни в стране и страхами перед неопределенностью. Длительная полномасштабная война с Россией породила в обществе колоссальное напряжение и нервозность. Нередко негатив перерастает в бытовое рукоприкладство.

Во всех странах, где были войны, потребуется организация специальных услуг для семей военных. Порог агрессии и восприятия после пребывания на фронте повышается и с военными надо работать отдельно, поясняет Фокусу глава представительства HealthRight International (Право на здоровье) в Украине и благотворительной организации "Украинский фонд общественного здоровья" Галина Скипальская.

"Пока в Украине нет таких исследований, чтобы сказать о массовости этой проблемы. Судя по опыту других стран, нам понадобятся срочные меры для профилактики насилия дома", — отмечает специалист.

Насилие проявляется не только на физическом уровне. Обидчики могут забрать деньги или другое имущество, унижать жертву психологически и сексуально.

"Мужчина вернулся из зоны боевых действий на выходные, до этого долгое время супруги только по телефону общались. Нелегко приспособиться к этому, а если жена с детьми еще из-за границы вернулись… Война создала массу серьезных вызовов для украинских семей", — подытожила Скипальская.

Адвокат и правозащитница Юлия Сегеда, специализирующаяся на случаях домашнего насилия, считает преуменьшенной официальную статистику по случаям насилия. Далеко не все пострадавшие пишут заявления о побоях и обращаются за помощью.

Главная причина столь частых случаев насилия заключается в неисполнении существующих норм законодательства. Внешние факторы: пандемия COVID-19 или полномасштабное вторжение РФ правозащитница ставит на второе место.

"Конечно война и эпидемия влияют, но не на кратное увеличение статистики. Постановления Кабмина и другая законодательная база по ограничению насилия есть, изобретать велосипед не надо. Просто выполняйте написанное на бумаге. К сожалению, в украинском обществе преобладает стереотипное мышление о проблеме. Якобы это внутренние проблемы в семье, сами разберутся", — объяснила юрист Фокусу.

Правозащитница приводит гендерную статистику: 80-90% обращений в полицию поступает от потерпевших женщин. Мужчины составляют от 3 до 7%, еще 3-5% жалоб — от детей. По международным нормам ребенок-свидетель домашнего насилия уже считается потерпевшим. В Украине полиция признает пострадавшим по факту, то есть хотя бы с синяками на теле, говорит Сегеда.

Мобилизация в ВСУ как способ "лечения" насильников

С началом полномасштабной войны бытовые преступления с участием военнослужащих увеличились. Правозащитники утверждают, что статус военного и участие в боевых действиях почти не влияют на ситуацию, ведь насильники и до войны были склонны к агрессии. Человек, позволявший себе жестокое отношение в семье, не становится лучше после получения статуса военного и вернувшись с фронта, указывает Сегеда.

"Проявления насилия обидчиков, вернувшихся с войны, становятся более жестокими по отношению к жертве", — рассказывает специалист.

Если посмотреть на портрет среднестатистического радикального бойца, можно увидеть, что эти люди готовы к войне с преобладающим агрессивным настроем, полагает адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

"По моему мнению, они предрасположены к актам домашнего насилия. Конечно, я не обобщаю, не все военные ВСУ такие, но психотип определенного контингента склонен к применению физической силы", — рассуждает он в беседе с Фокусом.

При этом, жестокое обращение с родственниками — не повод для отказа мобилизации в ВСУ. Чтобы мужчину не взяли в армию, нужно получить реальное уголовное дело за насилие.

"Мы говорим о тяжком преступлении. Ситуации с насилием дома чаще всего заканчиваются на стадии примирения или легкими телесными повреждениями. Второй вариант в большинстве случаев не тянет на уголовное дело. Поэтому говорить, что подозреваемых освободят от призыва в ВСУ, не стоит", — сказал Фокусу адвокат.

Случаи имитации актов домашнего насилия ради избежания мобилизации крайне редки. Если у мужчины не раз были админнарушения, врядли командиры ВСУ примут это во внимание, заключил юрист.

Напомним, звезда фильма "Один дома" 47-летний актер Девин Рэтрей признался в домашнем насилии. Актер, сыгравший роль старшего брата Кевина Маккалистера, смог избежать тюремного заключения.

Фокус ранее писал, как магазин косметики в Казахстане рекламировал средства макияжа для замазывания синяков и ушибов после домашних ссор. Специалисты рекомендовали "просто хороший крем вокруг глаз, базу и плотный тональный крем".