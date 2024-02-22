Звезда фильма "Один дома" получил условный срок за домашнее насилие

Девин Рэтрей, сыгравший Базза в известной комедии, признал себя виновным в Оклахоме по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. Актер пытался задушить свою девушку из-за автографов.

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Звезда "Один дома" Девин Рэтрей признал себя виновным по двум пунктам обвинения в домашнем насилии. В результате 47-летний актер, сыгравший старшего брата Кевина Маккалистера, в "Один дома", избежал тюремного заключения, разрешив свое многолетнее дело в Оклахоме. Об этом пишет Daily Mail.

Актер был приговорен к трем годам условно, ему было приказано пройти программу вмешательства в отношении насильников и пройти обследование на употребление наркотиков и алкоголя.

Девин Рэтрей в фильме "Один дома" Фото: Скриншот

Кроме того, он должен покрыть судебные расходы и поддерживать нулевой контакт с жертвой, своей бывшей девушкой.

Рэтрей появился в суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом.

Это произошло после того, как в прошлом месяце Девин был госпитализирован и находился в критическом состоянии. С тех пор его выписали и, как сообщается, он вернулся домой и отдыхал по предписанию врача.

В декабре 2021 года он был арестован по обвинению в домашнем насилии после того, как якобы чуть не задушил свою девушку в номере отеля в Оклахоме.

Девин Рэтрей в "Один дома" исполнил роль Базза Маккалистера Фото: Getty Images

Сообщается, что он рассердился на свою партнершу, когда они выпивали в баре, после того, как она не взяла с двух фанаток плату за его автограф.

После того, как они вернулись в свой номер в отеле Hyatt Place Oklahoma City, Рэтрей толкнул ее на кровать, а затем пытался ее задушить, зажимая ей рот и сдавливая горло.

"Жертве было трудно дышать, когда ее душили, и когда рука обвиняемого закрывала ей рот", — говорится в письменных показаниях.

Жертва рассказала, что Девин во время этого заявил: "Вот как ты умрешь".

Девушка укусила его за руку и пыталась позвать на помощь, и тогда актер начал ее избивать. Ей удалось вырваться, выбежать из номера и позвать на помощь. Но Рэтрей еще раз ударил ее, когда она вернулась за своими вещами.

По данным полиции, у жертвы были множественные травмы, в том числе синяки под левым глазом, следы под правым глазом, следы над левой стороной губы, синяк на груди и травма руки. Пара рассталась.

В то время источник в полиции сообщил, что Рэтрей "сдался, был задержан и заключен под стражу".

Он был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 25 000 долларов и отрицания обвинений.

В прошлом году появились новости, что власти Нью-Йорка также расследуют дело, связанно с Рэтреем. В 2017 году некая Лиза Смит обвинила звезду в изнасиловании.

Напомним, ранее журналисты подсчитали, насколько богата семья Кевина Маккалистера из фильма "Один дома".