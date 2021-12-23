Звезда фильма "Один дома" арестован за домашнее насилие
Девин Рэтрей, исполнивший в культовом фильме роль старшего брата Кевина – Базза Маккаллистера, пытался убить свою девушку
44-летнего актера Девина Рэтрея, сыгравшего Базза Маккалистера в двух частях фильма "Один дома", арестовали в городе Оклахома-сити на съезде фанатов. Девин пытался задушить свою девушку. Об этом сообщает Deadline.
Инцидент произошел на фестивале OKC Pop Christmas Con, где Рэтрей был одним из приглашенных гостей. Рэтрей со своей подругой пили в баре и она подарила две открытки с его автографом фанаткам. Актер взбесился из-за того, что она не взяла с девушек деньги.
И когда они вернулись в гостиничный номер, Рэтрей накинулся на нее и начал душить. Девушке удалось вырваться и сбежать. Персонал гостиницы вызвал полицию.
Пострадавшая рассказала правоохранителям, что актер зажал ей рот и сдавил горло, приговаривал: "Вот так ты и умрешь". Позже выяснилось, что девушка также получила и другие травмы: синяки под глазами, разбитую губу, синяки на груди и сильный ушиб на груди.
Рэтрей был арестован, но вышел под залог в 25 тысяч долларов. Против актера подали иск от 21 декабря в окружной суд Оклахомы. Он отрицает все обвинения и утверждает, что никогда не трогал свою подругу и тем более, не бил ее.
Самая известная роль Девина Рэтрея – это роль Базза Маккаллистера в двух фильмах франшизы "Один дома". Но также он снимался в таких картинах, как "Агент Картер", "Зачинщики", "Суррогаты", "Призрачный патруль", "Сладкая полночь" и "Небраска".
В 2019 году он работал с Дженнифер Лопес над фильмом "Стриптизерши".