Звезда фильма "Один дома" арестован за домашнее насилие

Девин Рэтрей, исполнивший в культовом фильме роль старшего брата Кевина – Базза Маккаллистера, пытался убить свою девушку

44-летнего актера Девина Рэтрея, сыгравшего Базза Маккалистера в двух частях фильма "Один дома", арестовали в городе Оклахома-сити на съезде фанатов. Девин пытался задушить свою девушку. Об этом сообщает Deadline.

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Инцидент произошел на фестивале OKC Pop Christmas Con, где Рэтрей был одним из приглашенных гостей. Рэтрей со своей подругой пили в баре и она подарила две открытки с его автографом фанаткам. Актер взбесился из-за того, что она не взяла с девушек деньги.

[ + – ] Девин Рэтрей и Маколей Калкин в фильме "Один дома" Фото: Скриншот

И когда они вернулись в гостиничный номер, Рэтрей накинулся на нее и начал душить. Девушке удалось вырваться и сбежать. Персонал гостиницы вызвал полицию.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что актер зажал ей рот и сдавил горло, приговаривал: "Вот так ты и умрешь". Позже выяснилось, что девушка также получила и другие травмы: синяки под глазами, разбитую губу, синяки на груди и сильный ушиб на груди.

Рэтрей был арестован, но вышел под залог в 25 тысяч долларов. Против актера подали иск от 21 декабря в окружной суд Оклахомы. Он отрицает все обвинения и утверждает, что никогда не трогал свою подругу и тем более, не бил ее.

[ + – ] Девин Рэтрей в фильме "Суррогаты" Фото: Скриншот

Самая известная роль Девина Рэтрея – это роль Базза Маккаллистера в двух фильмах франшизы "Один дома". Но также он снимался в таких картинах, как "Агент Картер", "Зачинщики", "Суррогаты", "Призрачный патруль", "Сладкая полночь" и "Небраска".

В 2019 году он работал с Дженнифер Лопес над фильмом "Стриптизерши".