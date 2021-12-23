Зірку фільму "Один вдома" заарештовано за домашнє насильство
Девін Ретрей, який виконав у культовому фільмі роль старшого брата Кевіна – Базза Маккаллістера, намагався вбити свою дівчину
44-річного актора Девіна Ретрея, який зіграв Базза Маккалістера у двох частинах фільму "Один вдома", заарештували в місті Оклахома-сіті на з'їзді фанатів. Девін намагався задушити свою дівчину. Про це повідомляє Deadline.
Інцидент стався на фестивалі OKC Pop Christmas Con, де Ретрей був одним із запрошених гостей. Ретрей зі своєю подругою пили в барі, і вона подарувала дві листівки з його автографом фанаткам. Актор розлютився через те, що вона не взяла з дівчат гроші.
І коли вони повернулися до готельного номера, Ретрей накинувся на неї і почав душити. Дівчині вдалося вирватися та втекти. Персонал готелю викликав поліцію.
Постраждала розповіла правоохоронцям, що актор затиснув їй рота і стиснув горло, примовляв: "Ось так ти й помреш". Пізніше з'ясувалося, що дівчина також отримала інші травми: синці під очима, розбиту губу, синці на грудях і сильний забій на грудях.
Ретрей був заарештований, але вийшов під заставу 25 тисяч доларів. Проти актора подали позов від 21 грудня до окружного суду Оклахоми. Він заперечує всі звинувачення і стверджує, що ніколи не чіпав свою подругу і тим більше не бив її.
Найвідоміша роль Девіна Ретрея – це роль Базза Маккаллістера у двох фільмах франшизи "Один вдома". Але також він знімався в таких картинах, як "Агент Картер", "Призвідники", "Сурогати", "Примарний патруль", "Солодка опівночі" та "Небраска".
У 2019 році він працював з Дженніфер Лопес над фільмом "Стриптизерка".