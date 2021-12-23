Зірку фільму "Один вдома" заарештовано за домашнє насильство

Девін Ретрей, який виконав у культовому фільмі роль старшого брата Кевіна – Базза Маккаллістера, намагався вбити свою дівчину

44-річного актора Девіна Ретрея, який зіграв Базза Маккалістера у двох частинах фільму "Один вдома", заарештували в місті Оклахома-сіті на з'їзді фанатів. Девін намагався задушити свою дівчину. Про це повідомляє Deadline.

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Інцидент стався на фестивалі OKC Pop Christmas Con, де Ретрей був одним із запрошених гостей. Ретрей зі своєю подругою пили в барі, і вона подарувала дві листівки з його автографом фанаткам. Актор розлютився через те, що вона не взяла з дівчат гроші.

[ + – ] Девін Ретрей та Маколей Калкін у фільмі "Один вдома" Фото: Скриншот

І коли вони повернулися до готельного номера, Ретрей накинувся на неї і почав душити. Дівчині вдалося вирватися та втекти. Персонал готелю викликав поліцію.

Постраждала розповіла правоохоронцям, що актор затиснув їй рота і стиснув горло, примовляв: "Ось так ти й помреш". Пізніше з'ясувалося, що дівчина також отримала інші травми: синці під очима, розбиту губу, синці на грудях і сильний забій на грудях.

Ретрей був заарештований, але вийшов під заставу 25 тисяч доларів. Проти актора подали позов від 21 грудня до окружного суду Оклахоми. Він заперечує всі звинувачення і стверджує, що ніколи не чіпав свою подругу і тим більше не бив її.

[ + – ] Девін Ретрей у фільмі "Сурогати" Фото: Скриншот

Найвідоміша роль Девіна Ретрея – це роль Базза Маккаллістера у двох фільмах франшизи "Один вдома". Але також він знімався в таких картинах, як "Агент Картер", "Призвідники", "Сурогати", "Примарний патруль", "Солодка опівночі" та "Небраска".

У 2019 році він працював з Дженніфер Лопес над фільмом "Стриптизерка".