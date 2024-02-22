Зірка фільму "Сам удома" отримав умовний термін за домашнє насильство

Девін Ретрей, який зіграв Базза у відомій комедії, визнав себе винним в Оклахомі за двома пунктами звинувачення в домашньому насильстві. Актор намагався задушити свою дівчину через автографи.

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Зірка "Сам удома" Девін Ретрей визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в домашньому насильстві. У результаті 47-річний актор, який зіграв старшого брата Кевіна Маккалістера, в "Сам удома", уникнув тюремного ув'язнення, вирішивши свою багаторічну справу в Оклахомі. Про це пише Daily Mail.

Актор був засуджений до трьох років умовно, йому було наказано пройти програму втручання щодо ґвалтівників і пройти обстеження на вживання наркотиків і алкоголю.

Девін Ретрей у фільмі "Сам удома" Фото: Скриншот

Крім того, він повинен покрити судові витрати і підтримувати нульовий контакт із жертвою, своєю колишньою дівчиною.

Ретрей з'явився в суді по відеозв'язку разом зі своїм адвокатом.

Це сталося після того, як минулого місяця Девіна госпіталізували і він перебував у критичному стані. Відтоді його виписали і, як повідомляється, він повернувся додому і відпочивав за приписом лікаря.

У грудні 2021 року його заарештували за обвинуваченням у домашньому насильстві після того, як нібито мало не задушив свою дівчину в номері готелю в Оклахомі.

Девін Ретрей в "Сам удома" виконав роль Базза Маккалістера Фото: Getty Images

Повідомляється, що він розсердився на свою партнерку, коли вони випивали в барі, після того, як вона не взяла з двох фанаток плату за його автограф.

Після того, як вони повернулися у свій номер у готелі Hyatt Place Oklahoma City, Ретрей штовхнув її на ліжко, а потім намагався її задушити, затискаючи їй рота і здавлюючи горло.

"Жертві було важко дихати, коли її душили, і коли рука обвинуваченого закривала їй рот", — ідеться в письмових свідченнях.

Жертва розповіла, що Девін під час цього заявив: "Ось як ти помреш".

Дівчина вкусила його за руку і намагалася покликати на допомогу, і тоді актор почав її бити. Їй вдалося вирватися, вибігти з номера і покликати на допомогу. Але Ретрей ще раз ударив її, коли вона повернулася за своїми речами.

За даними поліції, у жертви були множинні травми, зокрема синці під лівим оком, сліди під правим оком, сліди над лівою стороною губи, синець на грудях і травма руки. Пара розлучилася.

Водночас джерело в поліції повідомило, що Ретрей "здався, його затримали і взяли під варту".

Його звільнили з-під варти після внесення застави в розмірі 25 000 доларів і заперечення звинувачень.

Минулого року з'явилися новини, що влада Нью-Йорка також розслідує справу, пов'язану з Ретреєм. У 2017 році якась Ліза Сміт звинуватила зірку в зґвалтуванні.

Нагадаємо, раніше журналісти підрахували, наскільки багата сім'я Кевіна Маккалістера з фільму "Сам удома".