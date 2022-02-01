Украина начала использовать против COVID-19 новейшие лекарства прямого действия (видео)

По словам нардепа Михаила Радуцкого, контракты на поставку лекарств Украина подписала еще в прошлом году. Но появились препараты только сейчас.

Украина с 1 февраля начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19. Об этом в эфире государственного телеканала "Дом" заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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По словам нардепа, в 2021 году наша страна подписала контракты на рекордные суммы на поставку лекарств от коронавируса, которые только сейчас появились.

"Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19, которые только сегодня появилось во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем эти лекарства", — отметил Радуцкий.

Он также подчеркнул, что лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования, также, как в США и странах Европейского Союза.

Также Радуцкий отметил, что Россия, которая, по данным СБУ, финансирует антивакцинаторские митинги в Украине, этих лекарств не имеет, и вряд ли ее удастся так быстро их получат, как Украине.

Комментируя новую волну коронавируса в Украине, Радуцкий заявил, что прогнозы украинских ученых, и прогнозы Всемирной организации здравоохранения, и опыт стран, уже сейчас находящихся на пике последней волны, говорят, что сейчас в Украине не самые высокие цифры как для этой волны.

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По некоторым прогнозам, на этой неделе коронавирусная статистика можем пересечь барьер у 50 тысяч новых больных в сутки.

Новый штамм коронавируса "омикрон", который более заразный, чем предыдущие, доминирует уже в 20 областях Украины. Больше всего случаев "омикрона" в Черновицкой, Житомирской, Ровенской, Ивано-Франковской областях.

Напомним, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 30768 новых случаев заражения коронавирусом. Также с COVID-19 госпитализировали 2069 украинцев, а умерли от последствий болезни 192 пациента.

Ранее Фокус сообщал, что увеличение медицинских отходов из-за COVID-19 угрожают людям и окружающей среде. ВОЗ призвала страны мира решить проблемы, связанные с увеличением объема медицинского мусора.