Україна почала використовувати проти COVID-19 новітні ліки прямої дії (відео)
За словами нардепа Михайла Радуцького, контракти на постачання ліків Україна підписала ще минулого року. Але з'явилися препарати лише зараз.
Україна з 1 лютого почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19. Про це в ефірі державного телеканалу "Дом" заявив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
За словами нардепа, 2021 року наша країна підписала контракти на рекордні суми на постачання ліків від коронавірусу, які тільки зараз з'явилися.
"Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які тільки сьогодні з'явились у всьому світі. І Україна не чекає, вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки", — зазначив Радуцький .
Він також підкреслив, що ліки отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання, як у США і країнах Європейського Союзу.
Також Радуцький зазначив, що Росія, яка, за даними СБУ, фінансує антивакцинаторські мітинги в Україні, цих ліків не має, і навряд чи її вдасться так швидко отримають, як Україні.
Коментуючи нову хвилю коронавірусу в Україні, Радуцький заявив, що прогнози українських вчених, і прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, і досвід країн, які вже зараз перебувають на піку останньої хвилі, кажуть, що зараз в Україні не найвищі цифри як для цієї хвилі.
За деякими прогнозами, цього тижня коронавірусна статистика може перетнути бар'єр у 50 тисяч нових хворих на добу.
Новий штам коронавірусу "омікрон", який заразніший, ніж попередні, домінує вже в 20 областях України. Найбільше випадків "омікрону" у Чернівецькій, Житомирській, Рівненській, Івано-Франківській областях.
Нагадаємо, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні зафіксували 30768 нових випадків зараження коронавірусом. Також із COVID-19 госпіталізували 2069 українців, а померли від наслідків хвороби 192 пацієнти.
Раніше Фокус повідомляв, що збільшення медичних відходів через COVID-19 загрожують людям та навколишньому середовищу. ВООЗ закликала країни світу вирішити проблеми, пов'язані із збільшенням обсягу медичного сміття.