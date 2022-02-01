Україна почала використовувати проти COVID-19 новітні ліки прямої дії (відео)

За словами нардепа Михайла Радуцького, контракти на постачання ліків Україна підписала ще минулого року. Але з'явилися препарати лише зараз.

Україна з 1 лютого почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19. Про це в ефірі державного телеканалу "Дом" заявив народний депутат із фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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За словами нардепа, 2021 року наша країна підписала контракти на рекордні суми на постачання ліків від коронавірусу, які тільки зараз з'явилися.

"Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які тільки сьогодні з'явились у всьому світі. І Україна не чекає, вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки", — зазначив Радуцький .

Він також підкреслив, що ліки отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання, як у США і країнах Європейського Союзу.

Також Радуцький зазначив, що Росія, яка, за даними СБУ, фінансує антивакцинаторські мітинги в Україні, цих ліків не має, і навряд чи її вдасться так швидко отримають, як Україні.

Коментуючи нову хвилю коронавірусу в Україні, Радуцький заявив, що прогнози українських вчених, і прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, і досвід країн, які вже зараз перебувають на піку останньої хвилі, кажуть, що зараз в Україні не найвищі цифри як для цієї хвилі.

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За деякими прогнозами, цього тижня коронавірусна статистика може перетнути бар'єр у 50 тисяч нових хворих на добу.

Новий штам коронавірусу "омікрон", який заразніший, ніж попередні, домінує вже в 20 областях України. Найбільше випадків "омікрону" у Чернівецькій, Житомирській, Рівненській, Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, за даними МОЗ, за минулу добу в Україні зафіксували 30768 нових випадків зараження коронавірусом. Також із COVID-19 госпіталізували 2069 українців, а померли від наслідків хвороби 192 пацієнти.

Раніше Фокус повідомляв, що збільшення медичних відходів через COVID-19 загрожують людям та навколишньому середовищу. ВООЗ закликала країни світу вирішити проблеми, пов'язані із збільшенням обсягу медичного сміття.