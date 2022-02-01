Збільшення медичних відходів через COVID-19 загрожують людям та навколишньому середовищу — ВООЗ

За даними організації, з березня 2020 року до листопада 2021-го у світі використали близько 87 тисяч тонн засобів захисту. Також в Україні вже викинули майже 600 тисяч доз протермінованих вакцин від коронавірусу.

Десятки тисяч тонн додаткового медичного сміття через Covid-19 створили велике навантаження на системи контролю над відходами у сфері охорони здоров'я. Викинуті шприци, використані набори для тестування та старі пляшки вакцин від коронавірусу ставлять під загрозу здоров'я людей та стан довкілля. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я у своїй доповіді.

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ВООЗ закликала вирішити країни світу проблеми, пов'язані зі збільшенням обсягу медичного сміття. За даними організації, з березня 2020 по листопад 2021 року у світі використали близько 87 тис. тонн індивідуальних засобів захисту, це лише постачання у межах "надзвичайної ініціативи ООН". Організація не враховувала поставки іншими каналами, а також кількість відходів у вигляді одноразових захисних масок і рукавичок, які люди всього світу використовували протягом 2-х років пандемії.

Крім цього, у світі було використано близько 140 млн тестових наборів, які створили 2,6 тис. тонн відходів у вигляді пластику, також 731 тис. хімічних відходів. За оцінками ВООЗ, у світі використано понад 8 млрд доз вакцин, вони утворили понад 144 тис. тонн відходів у вигляді шприців, голок, скляних флаконів та коробок.

"Абсолютно необхідно забезпечити працівників охорони здоров'я належними індивідуальними засобами захисту. Проте так само необхідно гарантувати безпечне використання цих засобів без впливу на навколишнє середовище" — заявили у ВООЗ.

За даними організації, у світі 30% закладів охорони здоров'я не обладнані для обробки наявних відходів, не кажучи вже про додаткове навантаження через Covid-19. У бідних країнах ця цифра сягає 60%.

Це може завдавати медичним працівникам травм від уколів голками та опіками. А також впливає на людей, які живуть біля погано керованих звалищ та місць утилізації відходів. Люди страждають від забрудненого повітря через спалювання відходів, води поганої якості та шкідників, які переносять інфекції.

У ВООЗ рекомендували покращити систему ліквідації медичних відходів та зробити її безпечнішою. А також використовувати пакувальні матеріали, які можна переробити та користуватися багаторазовими масками і рукавичками.

Додамо, що раніше МОЗ розповіло, що в Україні вже викинули майже 600 тис. протермінованих доз вакцин проти коронавірусу. Як саме їх утилізували, не повідомляється.

Нагадаємо, за словами голови ВООЗ у Європі, після "Омікрону" в європейських країнах може закінчитися пандемія. Хвиля штаму "Омікрон" призведе до захворювання 60% жителів Європи. Вакцинація та високий відсоток хворих допоможуть сформувати колективний імунітет, і пандемія "затихне" на кілька місяців або зовсім зникне.