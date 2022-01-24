Після хвилі "Омікрону" в Європі може закінчитися пандемія — голова ВООЗ у Європі

Ганс Клюге сказав, що хвиля штаму "Омікрон" призведе до захворювання 60% європейців. Вакцина та високий відсоток перехворілих допоможуть сформувати колективний імунітет. Але про ендемічний характер коронавірусу говорити поки що рано.

Цілком ймовірно, що Європа рухається до кінця пандемії Covid-19 на тлі поширення штаму "Омікрон". У найближчі тижні або місяці захворюваність у світі та європейських країнах піде на спад. Про це заявив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я у Європі Ганс Клюге, повідомляє французьке інформаційне агентство AFP.

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"Ймовірно, що регіон (Європа — ред.) рухається до свого роду фіналу пандемії", — сказав Клюге.

Ганс Клюге заявив, що через стрімке поширення і високий рівень захворюваності на штам "Омікрон", а також вакцинацію, незабаром у більшості жителів європейських країн сформується колективний імунітет. Очікується, що цим штамом заразиться 60% європейців.

"Протягом кількох тижнів і місяців буде глобальний імунітет, чи то завдяки вакцині або тому, що люди мають імунітет через інфекцію, а також через зниження сезонності. Ми очікуємо, що настане період спокою, перш ніж COVID-19 повернеться до кінця року, але не обов'язково, що пандемія повернеться", — заявив він.

У той же час зазначається спад захворюваності й в інших частинах світу. Регіональний ВООЗ в Африці повідомив, що в регіоні різко знизилися випадки захворювань і смертності від Covid-19. Там пік штаму "Омікрон" уже минув.

Клюге вважає, що поки що рано говорити про ендемічний характер коронавірусу. Він також не заперечує інших варіантів Covid-19.

"Цей вірус дивував не раз, тому ми маємо бути дуже обережними", — вважає глава відомства.

На запитання, чи потрібна четверта доза вакцини, щоб завершити пандемію, Клюге відповів обережно: "Ми знаємо, що імунітет підвищується після кожного введення вакцини".

Нагадаємо, хвиля "Омікрону" може бути швидкою, але болісною. У лютому на коронавірус може перехворіти 1 мільйон українців. Це пов'язано із поширенням штаму "Омікрон" в Україні. Пік захворюваності очікується на 20-25 лютого, але жорсткого локдауну не буде. Так вважає головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Раніше Фокус писав про те, що в Україні розпочинається нова хвиля коронавірусу. У країні різко зросла кількість нових випадків заражень. Епіцентром спалаху став захід країни і в західних областях найперше повернеться "червона" зона.