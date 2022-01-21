Хвиля "Омікрону" може бути швидкою, але болючою, — Кузін

У лютому на коронавірус перехворіє 1 мільйон українців, вважає головний санітарний лікар. Пік захворюваності очікується 20-25 лютого, але локдауну не буде.

В Україні прогнозується різкий стрибок випадків коронавірусу через штам "Омікрон". У лютому цей показник може сягнути до 59 тисяч захворювань на добу. Але всеукраїнського локдауну, як 2020 року, більше не буде. Про це в інтерв'ю ЛІГА.net розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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У країні продовжать діяти правила, за якими кожна область країни ділиться на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону", залежно від кількості хворих та навантаження на медичну систему.

Обмеження "червоної" та "помаранчевої" зон не торкнуться людей, які щеплені від COVID-19. Також не буде обмежена робота закладів, у яких щеплені працівники. У "помаранчевій" зоні потрібно 80% щеплених працівників, а в "червоній" — 100%. Відвідувати ресторани, кінотеатри, культурні та інші заклади люди зможуть лише за наявності COVID-сертифікату. Для роботи шкіл та університетів потрібне щеплення всіх працівників навчального закладу у всіх зонах країни, крім "зеленої".

Кузін заявив, що у лютому очікується найбільше навантаження на медичну систему. Наступного місяця можуть реєструватися по 59 тисяч випадків щодня, такі цифри, за його словами, — оптимістичний прогноз. У лютому на коронавірус перехворіють близько 1 мільйона українців. Найвищі показники очікуються на 20-25 лютого. Але хвиля Омікрону буде короткою.

"За американськими прогнозами, які роблять для України, очікуються також приблизно на середину лютого пікові показники захворюваності із досить швидким спадом до 1 квітня", — сказав Кузін.

Кузін вважає, що така кількість захворювань пов'язана з небажанням людей носити маски та вакцинуватися. Штам Омікрон дуже заразний, тому багато людей ним захворіють.

"Люди повертаються до звичайного способу життя, знімають маски, і на тлі омікрону це може бути дуже ризиковано, оскільки може перехворіти величезна кількість людей", — вважає він.

Повідомляється, що 21 січня в Україні виявили 20 156 випадків COVID-19 та 2226 госпіталізацій. Лідерами із захворюваності залишаються Івано-Франківська та Львівська області, які можуть незабаром увійти до "червоної зони".

Нагадаємо, у МОЗ назвали головні симптоми "Омікрону". При захворюванні найчастіше буває нежить, біль голови, втома, чхання і біль у горлі. Штам може спричинити тривалі наслідки для здоров'я людини, госпіталізацію та смерть. У зоні ризику ті, хто не прищепився вакциною від коронавірусу.