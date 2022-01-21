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Статистика коронавірусу на 21 січня: 20 156 нових випадків COVID-19 та 2 226 госпіталізацій

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Фото: РБК-Україна | Кількість нових випадків коронавірусу в Україні перевищила 20 тисяч

Лідерами із захворюваності залишаються Івано-Франківська та Львівська області.

Минулої доби в Україні виявили 20 156 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 2 464 дітей і 429 медпрацівників. Про це в п'ятницю, 21 січня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 226 осіб, 150 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 20 156 осіб;
  • одужали — 4 486 осіб;
  • летальні випадки — 150;
  • госпіталізовано — 2 226 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 14 січня — 1 682;
  • 15 січня — 1 957;
  • 16 січня — 1 213;
  • 17 січня — 1 125;
  • 18 січня — 2 401;
  • 19 січня — 2 151;
  • 20 січня — 2 226.

Протягом минулої доби українці зробили 109 562 тести на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 57 396;
  • методом ІФА — 6 577;
  • експрес-тести на антиген — 45 589.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Івано-Франківська область — 2 427 випадків;
  • Львівська область — 1 989 випадків;
  • Київ — 1 552 випадки;
  • Сумська область — 1 158 випадків;
  • Тернопільська область — 1 053 випадки.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 3 819 538 осіб;
  • одужали — 3 576 268 осіб;
  • летальні випадки — 98 993;
  • зроблено ПЛР-тестів — 17 389 831.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 29 250 осіб;
  • 2 дозою — 34 905 осіб;
  • бустерною дозою — 21 255 осіб;
  • додатковою дозою — 736 осіб;
  • усього — 86 146 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 109 349 осіб, а дві — 14 410 730. Бустерну дозу отримали 167 360 осіб, додаткову — 11 941. Усього зроблено 29 699 380 щеплень.

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Статистика коронавірусу в Україні на 21 січня

Нагадаємо, на добу раніше в Україні підтвердилося на 1 677 випадків коронавірусу менше — 18 479.

У четвер, 20 січня, МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. До "червоної" зони карантину вже незабаром може потрапити одна з областей.