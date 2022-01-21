Статистика коронавірусу на 21 січня: 20 156 нових випадків COVID-19 та 2 226 госпіталізацій

Лідерами із захворюваності залишаються Івано-Франківська та Львівська області.

Минулої доби в Україні виявили 20 156 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 2 464 дітей і 429 медпрацівників. Про це в п'ятницю, 21 січня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 226 осіб, 150 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 20 156 осіб;

одужали — 4 486 осіб;

летальні випадки — 150;

госпіталізовано — 2 226 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

14 січня — 1 682;

15 січня — 1 957;

16 січня — 1 213;

17 січня — 1 125;

18 січня — 2 401;

19 січня — 2 151;

20 січня — 2 226.

Протягом минулої доби українці зробили 109 562 тести на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 57 396;

методом ІФА — 6 577;

експрес-тести на антиген — 45 589.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Івано-Франківська область — 2 427 випадків;

Львівська область — 1 989 випадків;

Київ — 1 552 випадки;

Сумська область — 1 158 випадків;

Тернопільська область — 1 053 випадки.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 3 819 538 осіб;

одужали — 3 576 268 осіб;

летальні випадки — 98 993;

зроблено ПЛР-тестів — 17 389 831.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 29 250 осіб;

2 дозою — 34 905 осіб;

бустерною дозою — 21 255 осіб;

додатковою дозою — 736 осіб;

усього — 86 146 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 109 349 осіб, а дві — 14 410 730. Бустерну дозу отримали 167 360 осіб, додаткову — 11 941. Усього зроблено 29 699 380 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу в Україні на 21 січня

Нагадаємо, на добу раніше в Україні підтвердилося на 1 677 випадків коронавірусу менше — 18 479.

У четвер, 20 січня, МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. До "червоної" зони карантину вже незабаром може потрапити одна з областей.