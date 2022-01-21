Статистика коронавірусу на 21 січня: 20 156 нових випадків COVID-19 та 2 226 госпіталізацій
Лідерами із захворюваності залишаються Івано-Франківська та Львівська області.
Минулої доби в Україні виявили 20 156 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 2 464 дітей і 429 медпрацівників. Про це в п'ятницю, 21 січня, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 226 осіб, 150 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 20 156 осіб;
- одужали — 4 486 осіб;
- летальні випадки — 150;
- госпіталізовано — 2 226 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 14 січня — 1 682;
- 15 січня — 1 957;
- 16 січня — 1 213;
- 17 січня — 1 125;
- 18 січня — 2 401;
- 19 січня — 2 151;
- 20 січня — 2 226.
Протягом минулої доби українці зробили 109 562 тести на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 57 396;
- методом ІФА — 6 577;
- експрес-тести на антиген — 45 589.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Івано-Франківська область — 2 427 випадків;
- Львівська область — 1 989 випадків;
- Київ — 1 552 випадки;
- Сумська область — 1 158 випадків;
- Тернопільська область — 1 053 випадки.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 819 538 осіб;
- одужали — 3 576 268 осіб;
- летальні випадки — 98 993;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 389 831.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 29 250 осіб;
- 2 дозою — 34 905 осіб;
- бустерною дозою — 21 255 осіб;
- додатковою дозою — 736 осіб;
- усього — 86 146 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 109 349 осіб, а дві — 14 410 730. Бустерну дозу отримали 167 360 осіб, додаткову — 11 941. Усього зроблено 29 699 380 щеплень.
Нагадаємо, на добу раніше в Україні підтвердилося на 1 677 випадків коронавірусу менше — 18 479.
У четвер, 20 січня, МОЗ оголосило про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. До "червоної" зони карантину вже незабаром може потрапити одна з областей.