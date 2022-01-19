Статистика коронавірусу на 19 січня: 12 815 нових випадків COVID-19 та 2 401 госпіталізація
Захворюваність і кількість госпіталізацій зросли в 1,5 та 2 рази відповідно.
Минулої доби в Україні зафіксували 12 815 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1 422 дітей і 464 медпрацівників. Про це у середу, 19 січня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 401 особу, 163 пацієнти з цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 12 815 осіб;
- одужали — 5 413 осіб;
- летальні випадки — 163;
- госпіталізовано — 2 401 особа.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 13 січня — 1 676;
- 14 січня — 1 656;
- 15 січня — 1 682;
- 16 січня — 1 957;
- 17 січня — 1 213;
- 18 січня — 1 125;
- 19 січня — 2 401.
Протягом минулої доби українці зробили 97 644 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 50 298;
- методом ІФА — 6 290;
- експрес-тести на антиген — 41 056.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Івано-Франківська область — 1 575 випадків;
- Київ — 1 268 випадків;
- Львівська область — 956 випадків;
- Сумська область — 860 випадків;
- Вінницька область — 767 випадків.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 3 780 903 особи;
- одужали — 3 567 336 осіб;
- летальні випадки — 98 712;
- зроблено ПЛР-тестів — 17 270 793.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1 дозою — 30 201 особа;
- 2 дозою — 36 744 особи;
- бустерною дозою — 17 618 осіб;
- додатковою дозою — 614 осіб;
- усього — 85 177 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 053 123 особи, а дві — 14 343 487. Бустерну дозу отримали 131 178 осіб, додаткову — 10 687. Усього зроблено 29 538 475 щеплень.
Зазначимо, що у вівторок, 18 січня, МОЗ повідомило про понад 8,5 тис. нових випадків COVID-19 і 1 125 госпіталізації.
Раніше Фокус писав про те, як зміниться пандемія коронавірусу в 2022 році.