Статистика коронавірусу на 19 січня: 12 815 нових випадків COVID-19 та 2 401 госпіталізація

Захворюваність і кількість госпіталізацій зросли в 1,5 та 2 рази відповідно.

Минулої доби в Україні зафіксували 12 815 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1 422 дітей і 464 медпрацівників. Про це у середу, 19 січня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 401 особу, 163 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 12 815 осіб;

одужали — 5 413 осіб;

летальні випадки — 163;

госпіталізовано — 2 401 особа.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

13 січня — 1 676;

14 січня — 1 656;

15 січня — 1 682;

16 січня — 1 957;

17 січня — 1 213;

18 січня — 1 125;

19 січня — 2 401.

Протягом минулої доби українці зробили 97 644 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 50 298;

методом ІФА — 6 290;

експрес-тести на антиген — 41 056.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

Івано-Франківська область — 1 575 випадків;

Київ — 1 268 випадків;

Львівська область — 956 випадків;

Сумська область — 860 випадків;

Вінницька область — 767 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 3 780 903 особи;

одужали — 3 567 336 осіб;

летальні випадки — 98 712;

зроблено ПЛР-тестів — 17 270 793.

Вакцинувалися за минулу добу:

1 дозою — 30 201 особа;

2 дозою — 36 744 особи;

бустерною дозою — 17 618 осіб;

додатковою дозою — 614 осіб;

усього — 85 177 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 053 123 особи, а дві — 14 343 487. Бустерну дозу отримали 131 178 осіб, додаткову — 10 687. Усього зроблено 29 538 475 щеплень.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 19 січня

Зазначимо, що у вівторок, 18 січня, МОЗ повідомило про понад 8,5 тис. нових випадків COVID-19 і 1 125 госпіталізації.

Раніше Фокус писав про те, як зміниться пандемія коронавірусу в 2022 році.