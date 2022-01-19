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Статистика коронавірусу на 19 січня: 12 815 нових випадків COVID-19 та 2 401 госпіталізація

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Фото: РБК-Україна | В Україні підтвердилося понад 12 тисяч нових випадків COVID-19

Захворюваність і кількість госпіталізацій зросли в 1,5 та 2 рази відповідно.

Минулої доби в Україні зафіксували 12 815 нових випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 підтвердився у 1 422 дітей і 464 медпрацівників. Про це у середу, 19 січня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 2 401 особу, 163 пацієнти з цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіли — 12 815 осіб;
  • одужали — 5 413 осіб;
  • летальні випадки — 163;
  • госпіталізовано — 2 401 особа.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 13 січня — 1 676;
  • 14 січня — 1 656;
  • 15 січня — 1 682;
  • 16 січня — 1 957;
  • 17 січня — 1 213;
  • 18 січня — 1 125;
  • 19 січня — 2 401.

Протягом минулої доби українці зробили 97 644 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 50 298;
  • методом ІФА — 6 290;
  • експрес-тести на антиген — 41 056.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Івано-Франківська область — 1 575 випадків;
  • Київ — 1 268 випадків;
  • Львівська область — 956 випадків;
  • Сумська область — 860 випадків;
  • Вінницька область — 767 випадків.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 3 780 903 особи;
  • одужали — 3 567 336 осіб;
  • летальні випадки — 98 712;
  • зроблено ПЛР-тестів — 17 270 793.

Вакцинувалися за минулу добу:

  • 1 дозою — 30 201 особа;
  • 2 дозою — 36 744 особи;
  • бустерною дозою — 17 618 осіб;
  • додатковою дозою — 614 осіб;
  • усього — 85 177 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 15 053 123 особи, а дві — 14 343 487. Бустерну дозу отримали 131 178 осіб, додаткову — 10 687. Усього зроблено 29 538 475 щеплень.

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Статистика коронавірусу на 19 січня

Зазначимо, що у вівторок, 18 січня, МОЗ повідомило про понад 8,5 тис. нових випадків COVID-19 і 1 125 госпіталізації.

Раніше Фокус писав про те, як зміниться пандемія коронавірусу в 2022 році.