Пандемія: що далі? ВООЗ готова вакцинувати 70% населення Земля, Україна — виготовляти ліки від COVID-19

2022-й стане роком ревакцинації та пошуку ефективних ліків від коронавірусу. Фокус проаналізував, що на нас чекає в найближчі місяці.

Наприкінці 2021 року людство продовжило вивчати грецький алфавіт, і в новий 2022-й ми зайшли в супроводі численних новин про омікрон. Південно-Африканська Республіка повідомила про новий варіант коронавірусу 24 листопада, Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його таким, що викликає занепокоєння, 26 листопада. Того ж дня стало відомо, що омікрон зафіксували в Нідерландах у пасажирів, які прибули авіарейсом з Африки. Подальші події розвивалися так само динамічно: вірус швидко поширювався світом, і 18 грудня він досяг України.

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На початок зими у світі не було жодного зареєстрованого летального випадку від омікрону, але вже 13 грудня стало відомо про першого померлого пацієнта у Великій Британії, а потім ще кілька випадків сталося в інших країнах. Проте за інформацією ВООЗ, хвороби, викликані новим варіантом, є легшими і найчастіше перебігають без симптомів. Більшість людей переносять омікрон як простий нежить. Це ілюструє приклад тієї ж Великої Британії. 4 січня у країні зареєстрували рекорд заражень за весь час пандемії — понд 200 тис. людей за день. Але смертність при цьому залишилась приблизно на тому ж рівні, що й до омікрону.

2022 рік пройде для людства під знаком ревакцинації. Першим ставку на це зробив Ізраїль, за ним підтягуються інші країни

Тедрос Гебреїсус, генеральний директор ВООЗ, підкреслює, що омікрон демонструє послідовну картину швидкого передавання. У зв’язку з цим у світі почали багато говорити про те, що новий варіант у 2022 році повністю витіснить дельту, яка вважається небезпечнішою.

"Ми повинні обережно робити висновки, доки не отримаємо більш повну картину", — наполягає Гебреїсус. За словами лікарки з Клівленду Клаудії Хойен, на сьогодні омікрон посідає друге місце за заразністю після кору.

Основні ризики омікрону спочатку пов’язували з максимальним перенавантаженням національних систем охорони здоров’я саме через його заразність. Але на сьогодні ці прогнози не підтвердилися. Утім, директор ВООЗ закликав країни посилити епідконтроль, тестування населення та виявлення нових варіантів вірусу.

"Будь-яке самозаспокоєння зараз буде вартувати життя", — вважає він.

Саме ті рішення, які ухвалюють уряди держав, визначать ситуацію з омікроном у найближчі місяці. Багато країн вирішили завчасно відновити деякі карантинні обмеження перед новорічними святами. У Португалії з 26 грудня закрили клуби та бари. А Нідерланди, де щеплено 73,5% населення, пішли ще далі і взагалі впровадили перед Різдвом національний локдаун. Багатьох людей обурює повернення жорсткого карантину, бо раніше вважалося, що саме вакцинація гарантуватиме нормальне, допандемійне життя. Але поява омікрону перевернула все шкереберть.

Штам омікрон і виробники вакцин. Кому війна, а кому…

Новий варіант коронавірусу примусив виробників вакцин переглянути ефективність препаратів. Одною з перших із коментарями виступила компанія Pfizer Inc. На її офіційному сайті з’явилась інформація, що три дози вакцини Pfizer-BioNTech нейтралізують варіант омікрон, тоді як дві дози демонструють значно нижчі показники. Уже після цього були оприлюднені дані ізраїльських учених, які теж стверджують, що курс щеплення трьома дозами вакцини від Pfizer забезпечує значний захист від омікрону. У межах дослідження медичний центр "Шеба" та Центральна вірусологічна лабораторія МОЗ Ізраїлю відібрали зразки крові 20 людей, які отримали дві дози п’ять-шість місяців тому, та ще 20 осіб, які зробили бустерну вакцинацію у грудні. З’ясувалося, що перша група пацієнтів не має захисту від нового штаму.

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Фармкомпанія, користуючись нагодою, закликає робити ревакцинацію, наголошуючи, що це точно захистить від штаму.

"Забезпечення вакцинацією якомога більшої кількості людей за допомогою перших двох доз і ревакцинації залишається найкращим способом уникнути поширення COVID-19", — підкреслює Альберт Бурла, гендиректор Pfizer Inc. Утім, про щорічну вакцинацію впродовж найближчих років Бурла говорив ще до виявлення омікрону. Та й взагалі у компанії вважають, що до 2024-го подолати пандемію не вдасться. До речі, за попередньою інформацією, за 2021 рік компанія заробила на продажі вакцини більше $36 млрд, вартість акцій Pfizer різко зросла. Сам Бурла в одному з інтерв’ю казав, що фармкорпорація не повинна вибачатися за свій прибуток, бо так чи інакше вона врятувала мільйони життів.

"Ми заощадили для світової економіки трильйони доларів", — наполягає бізнесмен.

Стефан Бансель, генеральний директор Moderna, радикальніший у своїх висловлюваннях. У бесіді із журналістом Financial Times напередодні новорічних свят він заявив, що наявні вакцини від COVID-19 проти омікрону не спрацюють і виробникам треба створювати нові препарати. За його словами, це може зайняти кілька місяців.

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За аналітичними прогнозами компанії Airfinity, яка працює у сфері медичних даних, у 2022 році сумарний дохід американських фармкорпорацій зросте до $93,2 млрд: Pfizer отримає $54,5 млрд, а Moderna — $38,7 млрд.

Паралельно з гучними заявами фармвиробників у всьому світі тривають дослідження, як щеплення впливає на інфікування омікроном. Південноафриканські науковці оприлюднили дані, що останній на сьогодні варіант справді може частково обходити вакцинний захист, який пропонують нинішні вакцини від коронавірусу. Проте дослідження в ПАР доводить, що вакцини все ж залишаються ефективними проти важкого перебігу хвороби і госпіталізації.

Наприкінці грудня ВООЗ зі свого боку також оприлюднила інформацію, що наявні вакцини захищають як від дельти, так і від омікрону. Тедрос Гебреїсус наполягає, що бустерні дози зараз не в пріоритеті, бо половина держав — членів ВООЗ не змогла вакцинувати навіть 40% свого населення.

"Дуже важливо пам’ятати, що переважна більшість госпіталізованих і померлих становлять невакциновані, а не ті, хто не отримав бустерну дозу", — підкреслює він.

Бустерний рік: 2022 під знаком ревакцинації від COVID-19

Під кінець минулого року стало зрозуміло, що 2022-й пройде під знаком ревакцинації. Першим ставку на це зробив Ізраїль, за ним підтягуються інші країни. Ревакцинацію для всіх дорослих схвалили в США та Німеччині, у Великобританії скоротили термін для бустерного щеплення до трьох місяців замість шести. Взагалі британський уряд називає свою програму ревакцинації однією з найшвидших, бо країна посідає друге місце у Європі (після Ісландії) та третє у світі за кількістю бустерів на 100 тис. населення. Ще до Нового року тут встигли додатково щепити 33,5 млн людей.

Насправді найбільші сподівання зараз покладають на ліки від COVID-19. Pfizer у 2022 році домінуватиме на світовому ринку таких ліків з обігом $20 млрд

Утім в Україні розібратися не можуть ще з першими двома дозами вакцини. У країні, за даними МОЗ, повністю вакциновано приблизно 40% дорослого населення. Восени Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я, попереджав, що бустерні дози дозволять, коли вакцину отримають принаймні 50% громадян. Але за прикладом інших країн (а може, під тиском суспільства, яке почало вимагати ревакцинацію) МОЗ дозволило бустери: спочатку для медпрацівників і літніх людей, а із 6 січня — для всіх повнолітніх громадян. В інтерв’ю BBC Ляшко повідомив, що МОЗ підписало контракти на поставки вакцин у 2022 році: "Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами".

25 млн доз Україна має отримати від Pfizer, 6,5 млн від CoronaVac і ще 10 млн за механізмом COVAX. Ревакциновані українці отримають нові COVID-сертифікати. Вони повинні з’явитися наприкінці січня.

Із третьою дозою все більш-менш зрозуміло, але Ізраїль задає нові вакцинальні тренди. 27 грудня тут почалися клінічні випробування другого бустера (або четвертої дози) вакцини Pfizer. Нагадаємо, від початку вакцинальної кампанії у фармкорпорації були домовленості з урядом цієї країни. Так, саме Ізраїлю Pfizer першочергово надавав препарати. За це там пообіцяли оперативно ділитися даними про хід вакцинації, реакції та побічні ефекти. Усі залишилися задоволеними. Тому країна й досі залишається в певному сенсі тестувальним майданчиком для американської фармкомпанії. За тиждень після того, як тут щепили другим бустером групу добровольців, Ізраїль оприлюднив перші результати. За словами прем’єр-міністра країни Нафталі Бенета, четверта доза вакцини від COVID-19 підвищила рівень антитіл у п’ять разів. Ревакцинацію другим бустером в Ізраїлі отримає населення віком від 60 років, а також медпрацівники.

Чарівна пігулка: коли з'являться ліки від COVID-19

Вакцини вакцинами, але найбільші сподівання медицина покладає на ліки від COVID-19. Як пише Bloomberg, Pfizer у 2022 році домінуватиме на світовому ринку таких ліків з обігом $20 млрд. Ще на початку минулого року Pfizer Inc. презентувала свої пігулки від коронавірусу, а в грудні повідомила, що препарат "Пакслoвід" (Paxlovid) демонструє майже 90% ефективність у запобіганні госпіталізації та смертей пацієнтів із групи ризику, якщо почати лікування протягом трьох днів від моменту появи перших симптомів. Також лабораторні дані свідчать про те, що лікування працює і у випадку інфікування омікроном.

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За словами міністра Ляшка, Україна підписала договір із Pfizer Inc. про закупівлю 300 тис. курсів лікарського засобу (по 30 пігулок). Невідомо, коли "Паксловід" з’явиться в Україні, проте у вересні 2021-го по регіонах країни поширили інші препарати з доведеною ефективністю — "Бамбланівімаб" (Bamlanivimab) і "Етесевімаб" (Etesevimab). Ліки доставили як гуманітарну допомогу від американського благодійного фонду Direct Relief. Їх застосовують для лікування пацієнтів із легким перебігом хвороби, але з наявними факторами ризику, і діють вони лише, якщо їх приймати максимум на п’ятий день від моменту інфікування.

Це не єдині препарати, які наразі використовують для лікування COVID-19. Наприкінці грудня в США схвалили застосування пігулок "Молнупіравір", розроблені компанією Merck для лікування коронавірусу. Доктор Еліав Барр, головний віце-президент із глобальних медичних питань компанії, в коментарі CNN сказав, що він оптимістично налаштований щодо лікування омікрону цим препаратом. У Великобританії препарати зареєстрували у листопаді й уже лікують ними пацієнтів.

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Цікаво, що Франція однією з перших, ще в жовтні, замовила 50 тис. доз "Молнупіравіра", але в грудні відмовилась від закупівлі препаратів. За словами Олів’є Верана, міністра охорони здоров’я цієї країни, результати останніх досліджень ліків не надто оптимістичні. Дійсно, компанія Merck повідомила, що таблетки продемонстрували зниження госпіталізацій та смертей лише на 30%, замість 50%, про які йшлося раніше.

Між тим, як повідомив в ефірі "Українського радіо" Ігор Кузін, головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров’я, у січні-березні цього року наша країна повинна отримати "Молнупіравір". Угоду на закупівлю препарату з компанією Merck підписано.

У МОЗ також сподіваються, що цього року Україна зможе виготовляти ліки та вакцини від COVID-19 за патентами американських фармкомпаній.

Попри обережні висловлювання щодо омікрону, в цілому ВООЗ сподівається, що вже цього року людство подолає пандемію коронавірусу. За словами Тедроса Гебреїсуса, вчені добре вивчили коронавірус, і зараз є всі необхідні інструменти для того, щоб перемогти COVID-19 у 2022-му. Головна мета ВООЗ на поточний рік — вакцинувати 70% населення планети. Зараз у світі дві дози отримало майже 50% людей.