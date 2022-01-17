2022-й станет годом ревакцинации и поиска эффективного лекарства от коронавируса. Фокус проанализировал, что нас ждет в ближайшие месяцы.

В конце 2021 года человечество продолжило изучать греческий алфавит, и в новый 2022-й мы зашли в сопровождении многочисленных новостей об омикроне. Южно-Африканская Республика сообщила о новом варианте коронавируса 24 ноября, Всемирная организация здравоохранения признала его вызывающим беспокойство 26 ноября. В тот же день стало известно, что омикрон обнаружили в Нидерландах у прибывших авиарейсом из Африки пассажиров. Последующие события развивались так же динамично: вирус быстро распространялся по миру, и 18 декабря он достиг Украины.

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К началу зимы в мире не было ни одного зарегистрированного летального исхода от омикрона, но уже 13 декабря стало известно о первом умершем пациенте в Великобритании, а затем еще несколько случаев произошло в других странах. Однако по информации ВОЗ, болезни, вызванные новым вариантом, легче и чаще всего протекают без симптомов. Большинство людей переносят омикрон как простой насморк. Это иллюстрирует пример той же Великобритании. 4 января в стране зарегистрировали рекорд заражений за все время пандемии – более 200 тыс. человек в день. Но смертность при этом осталась примерно на том же уровне, что и до омикрона.

2022 год пройдет для человечества под знаком ревакцинации. Первым ставку на это сделал Израиль, за ним подтягиваются другие страны

Тедрос Гебреесус, генеральный директор ВОЗ, подчеркивает, что омикрон демонстрирует последовательную картину быстрой передачи. В этой связи в мире начали много говорить о том, что новый вариант в 2022 году полностью вытеснит штамм дельта, который считается более опасным.

"Мы должны осторожно делать выводы, пока не получим более полную картину", — настаивает Гебреесус. По словам врача из Кливленда Клаудии Хойен, на сегодняшний день штамм омикрон занимает второе место по заразности после кори.

Основные риски омикрона сначала связывали с максимальной перегрузкой национальных систем здравоохранения именно из-за его заразности. На сегодня эти прогнозы не подтвердились. Впрочем, директор ВОЗ призвал страны усилить эпидконтроль, тестирование населения и выявление новых вариантов вируса.

"Любое самоуспокоение сейчас будет стоить жизни", — считает глава ВОЗ.

Именно решения, которые принимаются правительствами государств, определят ситуацию с омикроном в ближайшие месяцы. Многие страны решили заблаговременно восстановить некоторые карантинные ограничения перед новогодними праздниками. В Португалии с 26 декабря закрыли клубы и бары. Нидерланды, где привито 73,5% населения, пошли еще дальше и вообще внедрили перед Рождеством национальный локдаун. Многих людей возмущает возвращение жесткого карантина, потому что раньше считалось, что именно вакцинация гарантирует нормальную, допандемийную жизнь. Но появление омикрона перевернуло все вверх ногами.

Штамм омикрон и производители вакцин. Кому война, а кому…

Новый вариант коронавируса заставил производителей вакцин пересмотреть эффективность препаратов. Одной из первых с комментариями выступила компания Pfizer Inc. На ее официальном сайте появилась информация, что три дозы вакцины Pfizer-BioNTech нейтрализуют вариант омикрон, тогда как две дозы демонстрируют значительно более низкие показатели. Уже после этого были обнародованы данные израильских ученых, утверждающих, что курс прививки тремя дозами вакцины от Pfizer обеспечивает значительную защиту от омикрона. В рамках исследования медицинский центр "Шеба" и Центральная вирусологическая лаборатория Минздрава Израиля отобрали образцы крови 20 человек, получивших две дозы пять-шесть месяцев назад, и еще 20 человек, сделавших бустерную вакцинацию в декабре. Выяснилось, что у первой группы пациентов нет защиты от нового штамма.

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Фармкомпания, пользуясь случаем, призывает делать ревакцинацию, подчеркивая, что это точно защитит от нового штамма.

"Обеспечение вакцинацией как можно большего количества людей с помощью первых двух доз и ревакцинации остается самым лучшим способом избежать распространения COVID-19", — подчеркивает Альберт Бурла, гендиректор Pfizer Inc. Впрочем, о ежегодной вакцинации в ближайшие годы Бурла говорил еще до обнаружения омикрона. Да и вообще в компании считают, что к 2024 году преодолеть пандемию не удастся. Кстати, по предварительной информации, за 2021 год компания заработала на продаже вакцины более $36 млрд, стоимость акций Pfizer резко выросла. Сам Бурла в одном из интервью говорил, что фармкорпорация не должна приносить извинения за свою прибыль, потому что так или иначе она спасла миллионы жизней.

"Мы сэкономили для мировой экономики триллионы долларов", — настаивает бизнесмен.

Стефан Бансель, генеральный директор Moderna, более радикален в своих высказываниях. В беседе с журналистом Financial Times в канун новогодних праздников он заявил, что имеющиеся вакцины от COVID-19 против омикрона не сработают и производителям нужно создавать новые препараты. По его словам, это может занять несколько месяцев.

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По аналитическим прогнозам компании Airfinity, работающей в сфере медицинских данных, в 2022 году суммарный доход американских фармкорпораций вырастет до $93,2 млрд: Pfizer получит $54,5 млрд, а Moderna — $38,7 млрд.

Параллельно с громкими заявлениями фармпроизводителей во всем мире продолжаются исследования, как прививка влияет на инфицирование омикроном. Южноафриканские ученые обнародовали данные, что последний на сегодняшний день штамм COVID-19 действительно может частично обходить вакцинную защиту, которую предлагают нынешние вакцины от коронавируса. Однако исследование в ЮАР доказывает, что вакцины все же остаются эффективными против тяжелого течения болезни и госпитализации.

В конце декабря ВОЗ также обнародовала информацию, что существующие вакцины защищают как от дельты, так и от омикрона. Тедрос Гебреесус настаивает, что бустерные дозы сейчас не в приоритете, потому что половина государств — членов ВОЗ не смогла вакцинировать даже 40% своего населения.

"Очень важно помнить, что подавляющее большинство госпитализированных и умерших составляют невакцинированные, а не те, кто не получил бустерную дозу", — подчеркивает он.

Бустерный год: 2022 под знаком ревакцинации от COVID-19

К концу прошлого года стало понятно, что 2022-й пройдет под знаком ревакцинации. Первым ставку на это сделал Израиль, за которым подтягиваются другие страны. Ревакцинацию для всех взрослых одобрили в США и Германии, в Великобритании сократили срок для бустерной прививки до трех месяцев вместо шести. Вообще, британское правительство называет свою программу ревакцинации одной из самых быстрых, потому что страна занимает второе место в Европе (после Исландии) и третье в мире по количеству бустеров на 100 тыс. населения. Еще до Нового года здесь успели дополнительно привить 33,5 млн человек.

На самом деле, самые большие надежды сейчас возлагают на лекарства от COVID-19. Pfizer в 2022 году будет доминировать на мировом рынке таких лекарств с оборотом $20 млрд

Впрочем, в Украине разобраться не могут еще с первыми двумя дозами вакцины. В стране, по данным Минздрава, полностью вакцинировано около 40% взрослого населения. Осенью Виктор Ляшко, министр здравоохранения, предупреждал, что бустерные дозы позволят, когда вакцину получат как минимум 50% граждан. Но по примеру других стран (а может, под давлением общества, которое потребовало ревакцинацию) Минздрав разрешил бустеры: сначала для медработников и пожилых людей, а с 6 января — для всех совершеннолетних граждан. В интервью BBC Ляшко сообщил, что Минздрав подписал контракты на поставки вакцин в 2022 году: "Нам хватит и для бустерной, и в случае необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами".

25 млн доз Украина должна получить от Pfizer, 6,5 млн CoronaVac и еще 10 млн по механизму COVAX. Ревакцинированные украинские получат новые COVID-сертификаты. Они должны появиться в конце января.

С третьей дозой все более-менее ясно, но Израиль задает новые вакцинальные тренды. 27 декабря здесь начались клинические испытания второго бустера (или четвертой дозы) вакцины Pfizer. Напомним, с начала вакцинальной кампании у фармкорпорации были договоренности с правительством этой страны. Да, именно Израилю Pfizer в первую очередь предоставляла препараты. За это там пообещали оперативно делиться данными о ходе вакцинации, реакциях и побочных эффектах. Все остались довольны. Поэтому страна до сих пор остается в определенном смысле тестировочной площадкой для американской фармкомпании. Через неделю после того, как здесь привили вторым бустером группу добровольцев, Израиль обнародовал первые результаты. По словам премьер-министра страны Нафтали Бенетта, четвертая доза вакцины от COVID-19 повысила уровень антител в пять раз. Ревакцинацию вторым бустером в Израиле получит население от 60 лет, а также медработники.

Волшебная таблетка: когда появится лекарство от COVID-19

Вакцины вакцинами, но самые большие надежды медицина возлагает на лекарство от COVID-19. Как пишет Bloomberg, Pfizer в 2022 году будет доминировать на мировом рынке таких лекарств с оборотом в $20 млрд. Еще в начале прошлого года Pfizer Inc. презентовала свои таблетки от коронавируса, а в декабре сообщила, что препарат "Паксловид" (Paxlovid) демонстрирует почти 90% эффективность в предотвращении госпитализации и смертей пациентов из группы риска, если начать лечение в течение трех дней с момента появления первых симптомов. Также лабораторные данные свидетельствуют о том, что лечение работает и при инфицировании омикроном.

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По словам министра Ляшко, Украина подписала договор с Pfizer Inc. о закупке 300 тыс. курсов лекарственного средства (по 30 таблеток). Неизвестно, когда "Паксловид" появится в Украине, однако в сентябре 2021-го по регионам страны распространили другие препараты с доказанной эффективностью — "Бамланивимаб" (Bamlanivimab) и "Этесевимаб" (Etesevimab). Лекарства были доставлены как гуманитарная помощь от американского благотворительного фонда Direct Relief. Их применяют для лечения пациентов с легким течением болезни, но с имеющимися факторами риска, и действуют они, только если их принимать максимум на пятый день с момента инфицирования.

Это не единственные препараты, которые используют для лечения COVID-19. В конце декабря в США одобрили применение таблеток "Молнупиравир", разработанных компанией Merck для лечения коронавируса. Доктор Элиав Барр, главный вице-президент по глобальным медицинским вопросам компании, в комментарии CNN сказал, что он оптимистично настроен на лечение омикрона этим препаратом. В Великобритании препараты зарегистрировали в ноябре и уже лечат пациентов.

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Интересно, что Франция одной из первых, еще в октябре, заказала 50 тыс. доз "Молнупиравира", но в декабре отказалась от закупки препаратов. По словам Оливье Верана, министра здравоохранения этой страны, результаты последних исследований лекарства не слишком оптимистичны. Действительно, компания Merck сообщила, что таблетки продемонстрировали снижение госпитализаций и смертей всего на 30%, вместо 50%, о которых говорилось ранее.

Между тем, как сообщил в эфире "Украинского радио" Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения, в январе-марте этого года наша страна должна получить "Молнупиравир". Соглашение на закупку препарата с компанией Merck подписано.

В Минздраве также надеются, что в этом году Украина сможет производить лекарства и вакцины от COVID-19 по патентам американских фармкомпаний.

Несмотря на осторожные высказывания по поводу штамма омикрон, в целом ВОЗ надеется, что уже в этом году человечество преодолеет пандемию коронавируса. По словам Тедроса Гебреесуса, ученые хорошо изучили коронавирус, и сейчас есть все необходимые инструменты, чтобы победить COVID-19 в 2022-м. Главная цель ВОЗ на текущий год – вакцинировать 70% населения планеты. Сейчас в мире две дозы получили около 50% людей.