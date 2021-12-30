Новый год пандемии. Как украинская медицина боролась с COVID-19 в 2021 году

2021-й стал вторым годом пандемии. Начался он с появления долгожданных вакцин, а заканчивается тем, что Украина отстает от всего мира по количеству вакцинированных. Однако это далеко не единственное уязвимое место в системе здравоохранения, которое проявилось на фоне пандемии.

Сомнительное начало: провал вакцинации

За год Украина несколько раз оказывалась на третьем месте по количеству смертей от коронавируса в Европе. К концу 2021-го страна в этом рейтинге опустилась на 15-е место. По сведениям СНБО, с начала эпидемии в Украине заболели свыше 3,5 млн человек, из которых умерло боле 92 тыс. Но по данным математических моделей "Прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине" ("Прогноз РГ-56"), подготовленного украинскими учеными и опубликованного в конце ноября, общая смертность в стране за весь период пандемии от причин, связанных с заражением COVID-19, должна превышать официальные данные в 2,15 раза.

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Если темпы вакцинации останутся такими же, Украина рискует не преодолеть пандемию в 2022 году, а коллективный иммунитет приобрести — только в ­2023-м

Медики все так же считают, что главное оружие в борьбе с вирусом — вакцинация. В Украине она началась 24 февраля с прибытия первых 500 тыс. доз вакцины Covishield (локальное индийское название вакцины AstraZeneca), но уже на старте у украинцев возникло недоверие и к препарату, и к Минздраву. Им так и не сообщили, сколько стоит вакцина. Посредник, компания Crown Agents, на которую министерство возложило обязанность обеспечить поставки, засекретил финансовые данные контрактов.

Первоначальные темпы вакцинации были медленные: менее 200 тыс. человек в первый месяц кампании. С появлением в Украине других вакцин — Pfizer, CoronaVac, Moderna — люди стали охотнее записываться на прививки и уже к 1 июля вакцинировались более 1,7 млн человек. На сегодня полностью получили вакцину почти 12,8 млн украинцев, или около 30,8% населения. Это один из самых низких показателей в мире.

Темпы вакцинации ускорились лишь в последние месяцы, когда большинство регионов страны перевели в "красную зону", где запрещено посещение общественных мест без наличия COVID-сертификатов или ПЦР-тестов. Вместе с тем начали возмущаться "антипрививочники", делавшие громкие заявления о нарушении их конституционных прав.

По мнению Виктора Сердюка, президента Всеукраинского совета защиты прав пациентов, эти выступления подняли дискуссионный вопрос, важный как для Украины, так и для многих других стран.

"Все принципы и правила противоэпидемиологических мероприятий, которые дорабатывались после эпидемии испанского гриппа [она продолжалась с 1918 по 1920 год], не особо предусматривали соблюдение прав человека, их начали широко демонстрировать после 1960-х годов. И теперь на одной чаше весов права человека, а на другой — правила борьбы с пандемией, где фрагментарно декларируется только одно из многочисленных прав: на жизнь и здоровье. Это ключевой момент, меняющий фундамент цивилизации. Что перевесит? Все ли права человека нужно соблюдать? Это вопрос, на который нет ответа", — говорит Виктор Сердюк.

[ + – ] Важное право. Во время пандемии стремятся соблюсти лишь одно из много­численных прав человека: на жизнь и здоровье

Он приводит в пример пандемию 1968 года, когда гонконгский грипп вызвал третью в XX столетии пандемию и унес до четырех миллионов жизней за три года. Более масштабных человеческих потерь удалось избежать благодаря тому, что через четыре месяца после начала эпидемии разработали вакцину. По словам Сердюка, тогда вопрос о том, нужно ли вводить всемирные противоэпидемиологические мероприятия, даже не поднимался, их вводили, так как в приоритете была жизнь людей.

"То, где сейчас находится Украина, не пандемическая яма, а мировоззренческая. Если отбросить права человека, оставить только право на здоровье, коллективно побороть коронавирус можно за пару месяцев, — уверен он. — Так сделали в Китае, где сейчас болеют максимум 1,5 тыс. человек и о пандемии почти забыли".

Подобного мнения придерживается и иммунолог Борис Донской. Он считает, что, если бы еще 25 лет назад людям корректно доносили информацию о вакцинах, сейчас бы не сложилась катастрофическая ситуация, вызванная недоверием к вакцинации.

"Возможно, у нас было бы общество с более рациональным мышлением, но мы получили общество Средневековья, — говорит Донской. — Принуждать к вакцинации никого не стоит, но этот вопрос даже не возник бы, если бы наши люди меньше слушали сказки Кашпировского и больше прислушивались ко мнению ученых и врачей".

Кислородное голодание и штамм "дельта"

Появление в Украине "дельта"-варианта коронавируса стало очередным вызовом для врачей. Пик заболеваемости пришелся на октябрь. Заполненность ковидных коек быстро достигла 60%, а в отдельных регионах — 100%.

"Места освобождаются и тут же заполняются: кого-то выписывают, кто-то умирает. Койки в буквальном смысле остыть не успевают", — так в конце октября описывал Фокусу положение вещей Иван Черненко, врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ в Одесской области. По словам врача, острого дефицита кислорода тогда не было, но возникали другие проблемы: "Кислородная станция не выдерживает. Она рассчитана на 150 л в минуту, а нам нужно 300 л. Комбинируем, используем дополнительные источники кислорода, но мы ограничены в ресурсах".

На одной чаше весов права человека, на другой — правила борьбы с пандемией

В те дни поступали сообщения о нехватке кислорода в больницах Одессы, Херсонской, Сумской и Черниговской областей. Тогда же Виктор Ляшко, министр здравоохранения, сообщил, что по сравнению с предыдущими волнами эпидемии потребление медицинского кислорода инфицированного "дельта"-вариантом пациента увеличилось в пять-шесть раз. При этом в Минздраве уверяли, что проблем с кислородом в больницах нет, организованы дополнительные поставки из Польши. Но на практике дошло до того, что в начале ноября в Николаеве из-за перебоев с поставками кислорода родственники пациентов с COVID-19 штурмовали областную инфекционную больницу.

После случившегося Виктор Ляшко направил в Николаев проверяющих. Итог проверки для руководства больницы оказался неожиданным: комиссия Минздрава рекомендовала Национальной службе здоровья не продлевать договор с больницей, тем самым лишая ее финансирования и обрекая на закрытие во время эпидемии. Причина такого решения — несоответствие больницы требованиям НСЗ, именно это указано в протоколе проверки.

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По словам Виктора Сердюка, такие проблемы возникают из-за отсутствия государственной программы инфекционной безопасности. "Это самая большая проблема: нет единого документа, который регламентировал бы действия врачей и Минздрава, МВД, "Укрзализныци", всего Кабмина и региональных властей во время пандемии. Решения принимаются ситуативно, какого-то четкого плана нет вообще — следовательно, нет ответственности. Должна быть не просто госпрограмма, а новый общественный договор о взаимных правилах", — говорит Сердюк.

Между тем в течение года министерство критиковали и за другие сомнительные решения. К примеру, Минздрав уже дважды закупал дорогостоящий препарат ремдесивир — лекарство от коронавируса, которое не рекомендует использовать Всемирная организация здравоохранения, так как его эффективность не доказана.

Курс на выздоровление: когда Украина преодолеет пандемию?

В мае было опубликовано исследование Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. Исследователи проанализировали вопросы вакцинации в разных государствах и сделали прогноз о том, когда может завершиться пандемия COVID-19 в Украине и мире. Страны поделили на пять кластеров, Украина попала в четвертый — с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. Это означает, что, если темпы вакцинации останутся такими же, наша страна рискует не преодолеть пандемию в 2022 году, а коллективный иммунитет приобрести — только в ­2023-м.

Потребление медицинского кислорода одним пациентом, ин­фи­цирован­ным "дельта"-вариантом, увеличилось в пять-шесть раз

"Мы уже фактически создали коллективный иммунитет, но вирус настолько непредсказуем, что нужно быть готовым ко всему, — говорит иммунолог Борис Донской. — Мутации могут возникать каждый год, однако их ресурс ограничен. Из 10 кубиков Lego можно сделать много разных моделей, но не бесконечное количество. У вируса такой же принцип, но никто не знает, когда у него иссякнут возможности для создания новых моделей — через год или через пять лет".

Не берется прогнозировать, когда Украина выйдет из пандемии, и эпидемиолог Катерина Сояк. По ее словам, все зависит от возможности появления новых вариантов вируса и от уровня вакцинации: "Пока наш процент вакцинации не дает нам защиты, соответственно, если будет новая волна заболевания, мы будем в ней активно участвовать. Думаю, весь следующий год мы продолжим борьбу с коронавирусом".

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Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что новая волна эпидемии обрушится на страну в феврале 2022 года.

"Омикрон"-вариант, который начинает доминировать во многих странах, не минует и Украину. "Омикрон" придет, мы от этого никуда не уйдем, — сказал Данилов на брифинге 14 декабря. — Он уже есть на наших границах, в Турции и ближе к нам. Его не нужно пугаться. Он может охватывать больше людей, но его переносят гораздо проще и легче, чем "дельту".