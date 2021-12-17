Имя ему – "омикрон". Новый штамм коронавируса может изменить ход пандемии

Медики опасаются, что новый вариант коронавируса "омикрон" может обманывать иммунную систему человека и заражать тех, кто уже переболел COVID-19. На днях открыли новую разновидность "омикрона", которую невозможно выявить с помощью ПЦР-теста.

Названный греческой буквой "омикрон" новый вариант вируса SARS-CoV-2 может оказать серь­езное влияние на ход пандемии. Во Всемирной организации здравоохранения оценивают общий риск, связанный с его распространением, как очень высокий. В докладе ВОЗ говорится, что особо серьезную угрозу он представляет для групп риска, к примеру, пожилых людей и больных хроническими заболеваниями, особенно в тех странах, где недостаточно высок уровень вакцинации населения. Под этот критерий подпадает и Украина. Многие страны отнеслись к появлению "омикрона" очень серьезно, прибегнув к таким мерам, как закрытие границ. В Британии зафиксировали первую смерть от нового варианта коронавируса.

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Границы закрываются: теперь из-за омикрона

О появлении "омикрона" британские ученые сообщили в конце ноября. Первое заражение новым вариантом коронавируса, который изначально именовали B.1.1.529, зарегистрировали в Ботсване, затем несколько больных выявили в ЮАР. Сейчас подтверждены случаи заражения в почти 40 странах, среди которых Израиль, Бельгия, Италия, Германия, Нидерланды, Чехия, Австралия, Австрия, Великобритания, США и Канада.

Медики опасаются, что "омикрон" может обманывать иммунную систему человека и заражать тех, кто уже переболел COVID-19

Израиль стал первым государством, закрывшим границы для иностранцев на две недели, также в стране ввели обязательную изоляцию для возвращающихся домой израильтян вне зависимости от того, прошли они полный курс вакцинации или нет. С 30 ноября границы для иностранцев закрыла Япония. Власти Марокко приостановили все прямые пассажирские рейсы в королевство на две недели, начиная с 29 ноября. Великобритания, Франция, Австрия, Турция, Бразилия, Иран и Египет заморозили авиасообщения с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини.

Германия ограничила сообщения с ЮАР, авиакомпаниям разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ. Запрет на прямые рейсы из ЮАР ввела Швейцария. Великобритания, Египет, Малави, Нидерланды и Чехия требуют по прибытии в страну проходить обязательный десятидневный карантин. 3 декабря Украина также закрыла границы для граждан, прибывающих из некоторых африканских стран. Украинцев, которые возвращаются из государств Южной Африки, обязали отправляться на двухнедельную самоизоляцию.

В Украине "омикрон" пока не выявили. По словам Виктора Ляшко, министра здравоохранения, сложно спрогнозировать, когда это случится. Между тем в ВОЗ заявляют, что в Европе этот вариант коронавируса может стать доминантным уже к 1 января 2022 года.

"Ужасающие" мутации. Омикрон, "помноженный" на СПИД

Франсуа Баллу, генетик из Университетского колледжа Лондона, считает, что мутация "омикрона" могла возникнуть в результате затяжной инфекции у больного с ослабленным иммунитетом, возможно, нулевой пациент был носителем ВИЧ.

На днях британские вирусологи заявили, что открыли новую разновидность "омикрона" — "невидимую", которую невозможно выявить с помощью обычного ПЦР-теста

"Омикрон" значительно превосходит доминирующий сейчас вариант "дельта" по числу мутаций. Всего их 32, многие из них повышают его заразность. Том Пикок, вирусолог из британского Имперского колледжа, первым обративший внимание на распространение нового варианта вируса, назвал количество мутаций "ужасающим", ведь ни один из предыдущих вариантов так интенсивно не мутировал. Пикок предупреждает, что "омикрон" может оказаться страшнее предшественников, так как в его составе есть спайковый белок, отличающийся от содержащегося в исходном вирусе SARS-CoV-2, на основании которого созданы вакцины. Поэтому пока неясно, насколько они эффективны против "омикрон"-варианта.

Также неизвестно, быстрее ли распространяется "омикрон", заразнее и опаснее ли он. В ВОЗ отмечают, что в районах Южной Африки, в которых циркулирует вирус, увеличилось число заболевших COVID-19. Сейчас эпидемиологи выясняют причину этого, ведь растущая частота госпитализации пациентов может быть связана с общим ростом количества инфицируемых, вызванным распространением не только "омикрона", но и других вариантов вируса.

У ВОЗ нет информации, что симптомы заражения "омикроном" отличаются от симптомов, типичных для других вариантов коронавируса. Однако медики опасаются, что он может обманывать иммунную систему человека и заражать тех, кто уже переболел COVID-19.

Ученые из разных стран расходятся во мнениях, оценивая риски, которые несет "омикрон". Например, сотрудники Киотского университета пришли к выводу, что он может избегать иммунного ответа и поэтому способен привести к новой волне заражения COVID-19 даже в странах с высоким уровнем вакцинации, ведь индекс репродукции [этот показатель характеризует заразность инфекционного заболевания] у "омикрона" в 4,2 раза выше, чем у "дельты".

В то же время в Соединенных Штатах не склонны драматизировать ситуацию. По словам Энтони Фаучи, главного инфекциониста США, новый вариант становится доминирующим: более трети территории страны охвачены "омикроном", однако среди госпитализированных преобладают зараженные "дельтой". Фаучи с осторожным оптимизмом заявил, что первоначальные данные не говорят о высокой опасности "омикрон"-варианта, однако подчеркнул, что для выводов следует собрать больше информации.

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Украинские эксперты тоже уверены, что пугать людей новой волной пандемии преждевременно. Такое мнение, к примеру, во время брифинга на тему распространения COVID-19 высказал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики. "Омикрон" остается потенциальной угрозой. Ключевое слово — "потенциальной", потому что он еще не исследован", — говорит Ганиченко.

С этой точкой зрения солидарен и врач-иммунолог Борис Донской.

"Чтобы делать какие-то выводы, нужны исследования, а они продолжаются. Да, потенциал "омикрона" пугает, но это не значит, что он не исчезнет через пару недель, ведь и такое возможно", — поясняет Фокусу Донской. По его словам, этот вариант коронавируса сильно мутировал, и такого рода мутанты, как правило, нежизнеспособны. Однако иммунолог отмечает, что наличие большого количества мутаций дает вирусу шанс обмануть иммунную систему вакцинированного человека, в этом главная угроза "омикрона". Если он окажется заразным для вакцинированных, это изменит ход пандемии и отбросит человечество назад в борьбе с COVID-19.

Непредсказуемая ситуация

Есть лишь одна хорошая новость, связанная с появлением "омикрон"-варианта: ПЦР-тесты его распознают, что позволяет на ранней стадии обнаружить вирус и приступить к лечению заболевания. По словам Ольги Голубовской, главного инфекциониста Украины, какой бы ни был вариант вируса, принципы терапии COVID-19 остаются прежними: ранняя противовирусная терапия, госпитализация при прогрессировании болезни и своевременное назначение глюкокортикоидов и других иммуномодуляторов. "Просто удивительно, как игнорируется раннее лечение, я не помню ни одного другого инфекционного заболевания, которое мы начинаем лечить уже тогда, когда есть осложнения. Очень слабая просветительная работа в этом направлении, хотя хорошо известно: рerículum in mora — опасность в промедлении", — говорит Голубовская.

Если "омикрон" окажется заразным именно для вакцинированных, это изменит ход пандемии и отбросит человечество назад в борьбе с COVID-19

Однако и здесь "омикрон" может преподнести неприятный сюрприз. На днях британские вирусологи заявили, что открыли новую его разновидность — "невидимую", которую невозможно выявить с помощью обычного ПЦР-теста, диагностика возможна лишь по результатам геномного анализа. "Невидимую" разновидность обнаружили среди образцов геномов вируса, привезенных из ЮАР, Австралии и Канады. Некоторые исследователи уже выделяют две отдельные формы "омикрона": стандартную BA.1 и BA.2, которую назвали "стелс-омикроном".

Сколько всего разновидностей коронавируса придется пережить человечеству, никто говорить не берется.

"Возникновение новых штаммов не спрогнозируешь, ситуация непредсказуемая. Вирус должен природным путем переставать генерировать новые контагиозные [заразные] серьезные штаммы, но пока они появляются, потому что РНК-вирусы очень сильно склонны к мутациям, — поясняет Катерина Сояк, эпидемиолог. — Если появятся новые штаммы, мы будем сталкиваться с новыми проблемами, но, учитывая, что вакцинация пока что защищает в той или иной степени от всех существующих штаммов, это дает определенную надежду".

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Впрочем, Стефан Бансель, генеральный директор компании Moderna, заявил, что использующиеся сейчас вакцины против коронавируса, скорее всего, будут не столь эффективны против "омикрона", как против "дельты". По его словам, эффективность вакцины против нового варианта вируса не подтверждена, а разработка нового препарата займет месяцы.