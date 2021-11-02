Вакцина Pfizer: что необходимо знать о препарате и кому он противопоказан

Фокус собрал все имеющиеся данные о вакцине от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech для людей старше 16 лет одобрили Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Еще в декабре 2020 года компания-производитель предоставила данные, подтверждающие, что вакцина Pfizer-BioNTech эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19. Вакцина создана на основе матричной РНК (мРНК), что является относительно новой технологией.

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Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech

Исследования эффективности вакцины не прекращаются с момента ее разработки. Изначально клинические испытания фазы 3 показали, что вакцина Pfizer имеет эффективность на уровне 95%. В апреле 2021 года в компании заявили, что эффективность этой вакцины против коронавируса составляет 91,3%, основываясь на оценках того, насколько хорошо вакцина предотвращает симптоматическую инфекцию в период от 7 дней до 6 месяцев после второй дозы.

Также выяснилось, что вакцина Pfizer на 100% эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни, по данным CDC. Другое исследование показало, что эффективность вакцины снизилась до 84% через 6 месяцев, но ее эффективность в предотвращении тяжелого заболевания коронавирусом осталась высокой – 97%.

Собственное исследование CDC, проведенное в августе, показало, что защита мРНК вакцины от коронавируса может снижаться, но при этом вакцины будут оставаться такими же эффективными против госпитализации.

Также вакцина Pfizer постоянно тестируется на эффективность против разных мутаций коронавируса. В начале мая стало известно, что вакцина Pfizer была на 95% эффективна против тяжелого протекания болезни или смерти от штамма "Альфа" (из Великобритании) и штамма "Бета" (из Южной Африки).

Позже два исследования, опубликованные в британском научном журнале Public Health England, показали, что вакцина Pfizer на 88% эффективна против симптоматического заболевания и на 96% против госпитализации в случае со штаммом "Дельта". Позже израильские ученые заявили, что вакцина на 90% эффективна против тяжелого течения болезни в случае штамма "Дельта", но всего на 39% эффективна от заражения этим штаммом. Данные были получены на основе официальной статистики системы здравоохранения Израиля.

Действие мРНК-вакцины

Вакцина Pfizer не доставляет в организм ослабленный или инактивированный вирус, как это делают другие вакцины. мРНК-вакцина содержит лишь крошечную часть генетического кода вируса SARS-CoV-2, по сути она дает инструкции человеческим клеткам для создания копий шиповидного белка, который также есть у коронавируса.

Шиповидный белок у коронавируса дает ему возможность проникать и заражать клетки-хозяев. Но вакцина дает возможность клеткам выработать антитела и развить иммунную память, которая распознает настоящий вирус, если он попадет в организм. Сам по себе шиповидный белок абсолютно безопасен, и в вакцине он играет роль "тренажера" для иммунитета.

Состав вакцины Pfizer

В состав вакцины Pfizer входит активный компонент – мРНК, липиды, соли и сахароза. Исследователи из Массачусетского технологического института решили объяснить состав вакцины для тех, кто не владеет научной степенью в области органической химии.

[ + – ] В состав вакцины Pfizer входит активный компонент – мРНК, липиды, соли и сахароза Фото: U24News

мРНК

Вакцина Pfizer содержит последовательность РНК, взятую у самого вируса. Вакцина заставляет клетки внутри человека вырабатывать шиповидный белок коронавируса. Вирус использует шиповидный белок, чтобы проникнуть в человеческие клетки. Сам по себе, без вируса, шиповидный белок безвреден. Но человеческий иммунитет все равно реагирует на него как на инородное тело. В результате вакцинированные люди получают иммунитет и готовы сразиться с настоящим вирусом.

Липиды

Вакцина Pfizer, как и вакцина Moderna, использует липидные наночастицы как оболочку для РНК. Наночастицы представляют собой подобие крошечных шариков жира, которые защищают мРНК вируса и помогают ему скользить внутри клеток.

Эти частицы имеют диаметр около 100 нанометров, то есть, они примерно такого же размера, как и сам коронавирус.

Соли

Вакцина Pfizer содержит четыре вида солей, одна из которых – обычная поваренная соль. Все вместе они более известны как физиологический раствор с фосфатным буфером (сокращенно PBS). Этот ингредиент очень распространен и призван поддерживать кислотность (pH) вакцины на необходимом уровне, близком к кислотности человеческого организма.

Чтобы понять, насколько это важно, стоит всего лишь вспомнить ощущение, когда сок лимона попадает в царапину на руке. Вещества с неправильной кислотностью могут повредить клетки или слишком быстро разложиться в организме.

Сахар

Вакцина Pfizer содержит простой сахар, также называемый сахарозой. Здесь он работает как защита от низких температур, защищает наночастицы во время заморозки и предотвращает их слипание.

Насколько вакцина Pfizer безопасна и кому подходит

Вакцина от коронавируса Pfizer рекомендована во всем мире для иммунизации людей в возрасте от 12 лет и старше. В некоторых странах также действуют свои ограничения, например в США вакцина разрешена от 16 лет и старше, а в ЕС вакцину разрешили для детей от 12 до 15 лет. Также ожидается, что Pfizer-BioNTech буде окончательно одобрена в ЕС для детей в возрасте 5-11 лет.

[ + – ] Вакцина Pfizer рекомендована для людей от 12 лет и старше. Фото: hromadske

В Украине ранее вакцина Pfizer-BioNTech, как и все остальные от коронавируса, была одобрена для людей от 18 лет и старше. С этой осени Минздрав разрешил прививать детей в возрасте 12-17 лет.

Также американская CDC рекомендует Pfizer-BioNTech в качестве бустерной вакцины людям старше 65 лет, пациентам в учреждениях длительного ухода и людям от 18 до 64 лет с сопутствующими заболеваниями, если они подвергаются высокому риску заразиться COVID-19. В эту последнюю группу могут входить медицинские работники, учителя и другие.

Побочные эффекты прививок Pfizer

Среди общих побочных эффектов от вакцины Pfizer встречаются:

Озноб;

Головная боль;

Усталость;

Покраснение, боль или отек в месте укола.

Отмечается, что большая часть симптомов должна пройти в течение дня или двух после вакцинации. Если же симптомы не исчезают в течение 72 часов или есть кашель и отдышка, лучше обратиться к врачу.

[ + – ] Побочные эффекты вакцины Pfizer исчезают через два дня после вакцинации. Фото: gxpnews.net

В очень редких случаях вакцина может вызвать тяжелую аллергическую реакцию – анафилаксию, которую снимают уколом адреналина. Именно по этой причине рекомендуется, чтобы люди не покидали место вакцинации в течение 15 минут после прививки или в течение 30 минут, если в истории их болезни есть тяжелая аллергия.

Кроме этого, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждает о "вероятной связи" вакцины с воспалением сердца у молодых людей. Воспаление может возникать в сердечной мышце (миокардит) или на внешней оболочке сердца (перикардит). Такой побочный эффект возникает в 12,6 случаях на 1 миллион повторных доз. В большинстве случаев воспаление проходит само по себе, без медицинского вмешательства.

Кому противопоказана вакцина Pfizer

Вакцина Pfizer/BioNTech имеет хороший профиль безопасности, поэтому список противопоказаний к ней довольно краток.

Тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на ингредиент вакцины. Имеется в виду редкая аллергическая реакция на стабилизатор в вакцине, называемый полиэтиленгликолем (ПЭГ). Чаще всего он вызывает аллергическую реакцию при пероральном применении, поэтому может не вызвать проблем в вакцине, которая вводится в мышцу.

Люди с тяжелой аллергической реакцией на первую дозу вакцины. Обычно она происходит в течение первых 15 минут после вакцинации. После этого введение второй дозы вакцины может быть отложено. Выходом может стать ревакцинация в условиях специализированной иммунологической клиники.

Люди, у которых был миокард – воспаление сердечной мышцы или перикардит (воспаление внешней оболочки сердца) после первой дозы этой вакцины. Миокардит или перикардит после вакцинации возникают достаточно редко.

Люди, у которых первая доза вакцины вызвала сильную реакцию, которая была более серьезной и/или длилась дольше, чем обычные побочные симптомы.

Схема вакцинации Pfizer-BioNTech

[ + – ] Вакцина Pfizer водится двумя дозами с интервалом в 21 день. Фото: al jazeera

Дозировка вакцины Pfizer включает две дозы, которые должны вводиться с интервалом 21 день. Прививка становится полностью эффективной спустя две недели после второй инъекции.

Также в компании заявляют, что меньшая доза вакцины вызывает более сильный иммунный ответ у детей. Так, детям 5–11 лет предлагается вводить две дозы по 10 микрограмм, и две дозы по 30 микрограмм для подростков и взрослых.

Третья доза вакцины Pfizer-BioNTech также рекомендуется людям с определенными иммунодефицитными состояниями.

Условия хранения вакцины Pfizer

На официальном сайте компании Pfizer перечисляются условия, при которых необходимо хранить вакцину от коронавируса:

Морозильные камеры со сверхнизкой температурой, которые продлевают срок хранения до 6 месяцев;

Термические грузоотправители (контейнеры) Pfizer, в которых поставляется вакцина. Они могут быть использованы в качестве временного места хранения. Их необходимо наполнять сухим льдом каждые 5 дней на срок хранения до 30 дней;

Холодильные установки, которые обычно доступны в больницах. В них вакцину можно хранить в течение 5 дней при температуре 2-8°C;

После 30 дней хранения вакцины в контейнерах Pfizer флаконы можно переместить на 5 дней в холодильник с температурой 2-8°C, что увеличит срок хранения в общем до 35 дней;

После размораживания и хранения при температуре 2-8 ° C флаконы нельзя повторно замораживать или хранить в замороженных условиях.

Какие страны признали вакцину Pfizer?

Согласно последним данным, более 100 стран мира одобрили въезд лиц, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Полный список стран, которые признали вакцину Пфайзер, выглядит так: