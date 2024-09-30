"Рабочее мероприятие": Джонсон планировал военный рейд в Нидерланды на завод вакцин против COVID

По воспоминаниям Бориса Джонсона, рейд планировался на небольших лодках, которые должны были бы пересечь Ла-Манш. Однако это не удалось бы сделать незамеченными.

Related video

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в марте 2021 года поручил военному руководству спланировать рейд на завод в Нидерландах, где изготавливались вакцины против коронавируса. Об этом он написал в новой книге мемуаров Unleashed ("Избавленный от пут"), фрагмент которых опубликовал Daily Mail.

По информации Бориса Джонсона, тогда между Великобританией и ЕС два месяца велись "бесполезные" переговоры относительно пяти миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые хранились на складе в Лейдене (Нидерланды). Экс-премьер был разгневан тем фактом, что вакцина AstraZeneca была впервые разработана в Великобритании при поддержке британского правительства, но "похищена" ЕС. В результате он обратился к военному руководству.

На тот момент заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Даг Чалмерс описал ему возможный вариант. Это можно было бы сделать, спланировав рейд с использованием небольших лодок — они бы пересекли Ла-Манш и затем попали бы по голландским каналам к месту назначения. Однако, по словам военного, это не удалось бы осуществить незамеченным и, "если нас обнаружат, нам придется объяснять, почему мы фактически вторгаемся в страну давнего союзника НАТО".

"Я тайно соглашался с тем, о чем они все думали, но не хотел говорить вслух: что все это было безумием", — отметил в мемуарах Борис Джонсон.

Напомним, что Борис Джонсон ушел в отставку 7 июля 2022 года. Одной из причин его увольнения стало посещение вечеринки в саду своей резиденции на Даунинг-стрит. Впоследствии он назвал это "рабочим мероприятием", которое организовала Консервативная партия и извинился перед обществом.

Отметим, что не так давно Борис Джонсон снялся в видеоролике с украинскими проводницами из "Укрзализныци". Запись, которая имитировала первые кадры телесериала "Друзья", набрала почти 3 тыс. лайков в сети TikTok.