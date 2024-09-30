"Робочий захід": Джонсон планував військовий рейд у Нідерланди на завод вакцин проти COVID

За спогадами Бориса Джонсона, рейд планувався на невеликих човнах, які мали б перетнути Ла-Манш. Однак це не вдалось би зробити непоміченими.

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Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в березні 2021 року доручив військовому керівництву спланувати рейд на завод у Нідерландах, де виготовлялись вакцини проти коронавірусу. Про це він написав у новій книзі мемуарів Unleashed ("Позбавлений пут"), фрагмент яких опублікував Daily Mail.

За інформацією Бориса Джонсона, тоді між Великою Британією та ЄС два місяці велись "марні" переговори щодо п’яти мільйонів доз вакцини AstraZeneca, які зберігалися на складі в Лейдені (Нідерланди). Експрем'єр був розгніваний тим фактом, що вакцина AstraZeneca була вперше розроблена у Великобританії за підтримки британського уряду, але "викрадена" ЄС. В результаті він звернувся до військового керівництва.

На той момент заступник начальника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Даг Чалмерс описав йому можливий варіант. Це можна було б зробити, спланувавши рейд з використанням невеликих човнів — вони б перетнули Ла-Манш та потім потрапили б голландськими каналами до місця призначення. Однак, за словами військового, це не вдалось би здійснити непоміченим і, "якщо нас виявлять, нам доведеться пояснювати, чому ми фактично вторгаємося в країну давнього союзника НАТО".

"Я таємно погоджувався з тим, про що вони всі думали, але не хотів говорити вголос: що все це було божевіллям", — зазначив у мемуарах Борис Джонсон.

Нагадаємо, що Борис Джонсон пішов у відставку 7 липня 2022 року. Однією із причин його звільнення стали відвідини вечірки в саду своєї резиденції на Даунінг-стріт. Згодом він назвав це "робочим заходом", який організувала Консервативна партія та перепросив перед суспільством.

Зазначимо, що не так давно Борис Джонсон знявся у відеоролику з українськими провідницями з "Укрзалізниці". Запис, який імітував перші кадри телесеріалу "Друзі", набрав майже 3 тис. вподобайок у мережі TikTok.