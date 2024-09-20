"Крута колаба": Борис Джонсон шокував соцмережі відео з українською провідницею

Борис Джонсон зіграв роль персонажа американського телесеріалу "Друзі", свідчать кадри із соцмереж. На відео його оточували провідниці "Укрзалізниці", які весело всідались на дивані поруч з британцем.

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Українські провідниці з "Укрзалізниці" залучили колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до комічного відео, у якому він фігурував у фірмовій шапці. Британський політик знявся у відеоролику, який набрав майже 3 тис. вподобайок у мережі TikTok. Кумедний запис, який імітував перші кадри телесеріалу "Друзі", опублікувала користувачка з ніком train_conductor_.

Відео з Борисом Джонсоном з'явилось у мережі орієнтовно 18 вересня. Перші кадри показують політика, який вмостився на дивані у залі очікування "Укрзалізниці". Після цього лунає мелодія з "Друзів" і до нього по черзі підсідають, ймовірно, залізничні провідниці та інші співробітники компанії. Разом вони імітують перші кадри популярного телесеріалу. Авторка допису привертає увагу до шапки: це подарунок, який вручили британцю у 2023 році. На ньому надпис: "Нумерація вагонів починається з голови поїзда". Джонсон так вподобав цей головний убір, що інколи носить його на роботу, ідеться у дописі.

Коли саме провідниця зняла комічне відео, з допису не зрозуміло. Протягом двох днів його вподобали 2 600 користувачів і з'явилось понад 30 коментарів. Переважній більшості коментаторів сподобалась ініціатива "Укрзалізниці": вони писали, що це "крута колаба" і що "смішно та весело". З іншого боку, були й інші реакції. Хтось, наприклад, назвав це "крінжом" і повторив репліки російської пропаганди щодо війни РФ.

Відео з курйозом — позитивна реакція на кадри з Борисом Джонсоном Фото: Скриншот Відео з курйозом — критична реакція на кадри з Борисом Джонсоном Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про візит Бориса Джонсона в Україну, який відбувся у перші місяці російського вторгнення — у квітні 2022 року. Тоді британський політик записав слова подяки працівникам "Укрзалізниці". Зокрема, він назвав їх "залізними людьми" і наголосив на справжньому "українському дусі", який допомагає давати відсіч російським загарбникам. У квітні 2024 року у мережі опублікували кадри з дня народження сина британського політика. Як з'ясувалось, син Джонсона полюбляє динозаврів, тому на фото та відео видно гігантських зелених монстрів, які прийшли його розважити.

Нагадуємо, 16 вересня у соцмережах розгорівся скандал щодо співробітників "Укрзалізниці", які їхали в поїзді п'яними. Перед цим, у липні 2024 року, стався трагічний інцидент з жінкою, яка не перенесла спеки у залізничних вагонах без кондиціонування.