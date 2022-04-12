Борис Джонсон подякував працівникам "Укрзалізниці" за їхній "залізний дух"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після поїздки в українському поїзді записав відео подяки працівникам "Укрзалізниці".

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Під час нещодавнього візиту в Україну голова британського уряду Борис Джонсон записав відеозвернення до працівників "Укрзалізниці". Прем'єр-міністр Великобританії подякував залізничникам за непросту роботу в цей складний воєнний час і назвав їх "залізними людьми" за стійкий дух.

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"Вітаю! Це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Сполученого королівства. Я на борту фантастичного поїзда "Укрзалізниці" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам велику подяку — всій команді залізничників — за те, що ви робите. Я чув, вас тут називають "залізними людьми". Це, звичайно, пов'язано з вашою залізничною індустрією. Але водночас це відображає ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у протистоянні жахливій російській агресії", — сказав Джонсон.

Прем'єр-міністр Великобританії додав, що глибоко співчуває трагедії в Краматорську, що сталася напередодні його візиту, і подумки перебуває з усіма залізничниками, які постраждали від удару російського снаряда.

Нагадаємо, 8 квітня російські окупанти завдали удару ракетою "Точка У" по залізничному вокзалу в Краматорську, де чекали евакуації близько чотирьох тисяч мирних людей. Унаслідок удару, за інформацією на 11 квітня, загинули 57 людей, понад 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як писав раніше Фокус, Борис Джонсон приїхав у Київ із офіційним візитом 9 квітня. Після переговорів із Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Великої Британії прогулявся вулицями столиці, де зустрів харківську художницю Валерію Полянскову, яка подарувала йому керамічних півників — символ стійкості українського народу в боротьбі з російською агресією.