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Борис Джонсон поблагодарил работников "Укрзалізниці" за их "железный дух"

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Борис Джонсон, Укрзалізниця
Фото: Укрзализныця | Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил сотрудников Укрзалізниці

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после поездки в украинском поезде записал благодарственное видео работникам "Укрзалізниці".

Во время недавнего визита в Украину глава британского правительства Борис Джонсон записал видеообращения работникам "Укрзалізниці". Премьер-министр Великобритании поблагодарил железнодорожников за непростую работу в эти сложные военные часы и назвал их "железными людьми" за стойкий дух.

"Приветствую! Это Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного королевства. Я на борту фантастического поезда "Укрзалізниці" до Киева из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность — всей команде железнодорожников — за то, что вы делаете. Я слышал, вас тут называют "железными людьми". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией. Но вместе с тем, это отображает ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в противостоянии ужасной российской агрессии", — сказал Джонсон.

Премьер-министр Великобритании добавил, что глубоко соболезнует трагедии в Краматорске, произошедшей накануне его визита, и мысленно находится со всеми железнодорожниками, пострадавшими от удара российского снаряда.

Напомним, 8 апреля российские оккупанты нанесли удар ракетой "Точка У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где ожидали эвакуации около четырех тысяч мирных людей. В результате удара, по информации на 11 апреля, погибли 57 человек, более 100 получили ранения разной степени тяжести.

Как писал ранее Фокус, Борис Джонсон приехал в Киев с официальным визитом 9 апреля. После переговоров с Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании прогулялся по улицам столицы, где встретил харьковскую художницу Валерию Полянскову, которая подарила ему керамических петушков — символ стойкости украинского народа в борьбе с российской агрессией.