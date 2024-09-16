"П'яні та побиті": в "Укрзалізниці" відреагували на скандал з воєнізованими охоронцями (фото)

За інформацією пасажирів, працівники воєнізованої охорони були в стані алкогольного сп'яніння та з ознаками тілесних ушкоджень. Станом на зараз "Укрзалізниця" проводить службове розслідування інциденту.

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Близько 6-ї ранку 16 вересня в потязі працівник воєнізованої охорони "Укрзалізниці" заснув у купе провідника. Ймовірно, він був у стані сп'яніння, повідомляє "Варта-1" з посиланням на пасажира рейса.

"Коли я зайшов у вагон — побачив пʼяну "в нуль" і побиту (як потім сказали, вони побили один одного) воєнізовану охорону Укрзалізниці, завдання яких захищати", — зазначає видання.

Пасажири потягу викликали поліцію. В Стрию працівників воєнізованої охорони зняли з рейсу.

Працівники воєнізованої охорони

Працівник охорони в потязі

На інцидент вже відреагували в АО "Укрзалізниця". Там перепросили за ситуацію, назвали поведінку неприпустимою та пообіцяли притягнути всіх причетних до відповідальності. Зараз проводиться службове розслідування, а працівників вже відправлено на освідування.

"Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ, негайно буде звільнено", — додали у відомстві.

Нагадаємо, не так давно в Івано-Франківську троє чоловіків посеред вулиці побили військовослужбовця — в лікарні у нього діагностували численні забої голови та тіла. Згодом виявилось, що нападниками було троє мешканців Івано-Франківської області віком 26, 21 та 17 років.

Також зазначимо, що нещодавно у Києві вночі побили митрополита Кримського і Сімферопольського Климента, який за сумісництвом є військовослужбовцем ЗСУ. На інцидент відреагували в поліції. Там зазначили, що збираються встановити всі обставини нападу.