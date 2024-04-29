Динозаври та машинки: Борис Джонсон привітав сина з 4-м днем народження (фото)

Малюк Вілфред став першою спільною дитиною Джонсона та його третьої дружини Керрі. Вечірку на честь його дня народження організували у стилі динозаврів та машинок.

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Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі влаштували яскраву тематичну вечірку з нагоди святкування 4-го дня народження сина Вілфреда. Кадрами політична активістка та багатодітна мама ділиться в Instagram.

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Темою свята стали динозаври та машинки, якими захоплюється маленький син Бориса Джонсона. Навіть у свій день Вілфред Ніколас був одягнений у піжаму з динозаврами.

Малюк позував з аніматором у костюмі динозавра. А Борис Джонсон з дружиною також не проґавили можливості сфотографуватися із зеленим "динозавром".

Обличчя чотирирічного Вілфреда Керрі Джонсон наразі не показує публіці, закриваючи його емодзі. Іменинника назвали на честь лікарів, які врятували життя його батьку під час пандемії коронавірусу.

Син Бориса Джонсона відзначив 4-й день народження

Вілфред став першою спільною дитиною Бориса Джонсона та його третьої дружини. Вони уклали ушлюб наприкінці 2021 року. Згодом у подружжя народилася донька Ромі Айріс Шарлотт, а влітку 2023 року на світ зʼявився син Френк. Окрім цього, у Джонсона є пʼятеро спадкоємців від попередніх союзів.

Діти Бориса Джонсона

Наразі родина живе в Оксфордширі. І дружина експремʼєра часто постить фото своїх дітей, які насолоджуються життям у селі.

Нагадаємо, Борис Джонсон з родиною вирушив на гірськолижний курорт.

Також Фокус писав про зіпсований відпочинок Керрі Джонсон з дітьми в Марокко.