Динозавры и машинки: Борис Джонсон поздравил сына с 4-м днем рождения (фото)

Малыш Уилфред стал первым общим ребенком Джонсона и его третьей жены Кэрри. Вечеринку в честь его дня рождения организовали в стиле динозавров и машинок.

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри устроили яркую тематическую вечеринку по случаю празднования 4-го дня рождения сына Уилфреда. Кадрами политическая активистка и многодетная мама делится в Instagram.

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Жена Бориса Джонсона похвасталась пополнением в хозяйстве и рассказала о первой потере

Темой праздника стали динозавры и машинки, которыми увлекается маленький сын Бориса Джонсона. Даже в свой день Уилфред Николас был одет в пижаму с динозаврами.

Малыш позировал с аниматором в костюме динозавра. А Борис Джонсон с женой также не упустили возможности сфотографироваться с зеленым "динозавром".

Лицо четырехлетнего Уилфреда Кэрри Джонсон пока не показывает публике, закрывая его эмодзи. Именинника назвали в честь врачей, которые спасли жизнь его отцу во время пандемии коронавируса.

Сын Бориса Джонсона отметил 4-й день рождения

Уилфред стал первым общим ребенком Бориса Джонсона и его третьей жены. Они заключили брак в конце 2021 года. Впоследствии у супругов родилась дочь Роми Айрис Шарлотт, а летом 2023 года на свет появился сын Фрэнк. Кроме этого, у Джонсона есть пятеро наследников от предыдущих союзов.

Дети Бориса Джонсона

Сейчас семья живет в Оксфордшире. И жена экс-премьера часто постит фото своих детей, которые наслаждаются жизнью в деревне.

Напомним, Борис Джонсон с семьей отправился на горнолыжный курорт.

Также Фокус писал об испорченном отдыхе Кэрри Джонсон с детьми в Марокко.