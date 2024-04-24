Жена Бориса Джонсона похвасталась пополнением в хозяйстве и рассказала о первой потере

Кэрри Джонсон осваивает азы птицеводства и рассказала о том, что в хозяйстве появились утята. Один из трех птенцов, родившийся слабым, не выжил, и это очень расстроило многодетную мать.

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В Instagram-аккаунте 36-летней Кэрри Джонсон, жены бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, кроме детей и путешествий появился новый и не менее милый контент. Теперь многодетная мать публикует кадры с утятами, которые вылупились в хозяйстве.

Семья Джонсонов живет в потрясающем загородном особняке в Оксфордшире стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Дом под названием Brightwell Manor представляет собой здание, внесенное в список памятников архитектуры II степени, и расположен в Брайтвелл-кам-Сотвелл. На его территории есть и хозяйственные постройки, поэтому Кэрри с удовольствием пробует себя в роли деревенской хозяйки.

На своей странице в соцсети миссис Джонсон поделилась новостью о том, что в их инкубаторе вылупились трое утят. Кэрри поместила птенцов в маленькие чайные чашки.Она назвала их Дафф, Уолли и Донни.

"Второй день утят. У нас их трое, и они все еще живы! …И я устала. Дафф и Уолли, кажется, процветают, в то время как Донни медленно, но верно пытается карабкаться. Особая благодарность @luisazissman за все экспертные советы по утятам. Возможно, у нас здесь не совсем Крякинтонский дворец, но я делаю все возможное, чтобы дать этим маленьким утятам пятизвездочное лечение. Молитесь за Донни!" — написала Кэрри.

Фотографии выглядели, словно из календаря дикой природы: птенцы были изображены перед большим окном, ведущим в обширный семейный сад площадью почти пять акров.

Кэрри очень беспокоилась о Донни после того, как он вылупился, и рассказала, что не думала, что он переживет ночь. И когда уже появилась надежда, природа взяла свое. Спустя несколько дней Джонсон рассказала, что Донни все же не выжил.

"За последние несколько дней тысячи из вас написали мне о Донни! Многие из вас, милые люди, были настолько увлечены его историей, что мне очень жаль, что результат оказался несчастливым. Мы попробовали все. В конце концов природа взяла свое, но мне хотелось бы думать, что он знал, что его очень любят", – говорится в посте.

На видео можно увидеть, что дети помогают матери ухаживать за птенцами. В частности, в кадр попал трехлетний Уилфред, старший сын Джонсонов, а двухлетняя Роми читала им детскую книгу.

Ранее Фокус писал, что Кэрри рассказала о неприятности во время отдыха с детьми в Марокко.