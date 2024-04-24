Дружина Бориса Джонсона похвалилася поповненням у господарстві та розповіла про першу втрату

Керрі Джонсон освоює ази птахівництва і розповіла про те, що в господарстві з'явилися каченята. Одне з трьох пташенят, яке народилося слабким, не вижило, і це дуже засмутило багатодітну матір.

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В Instagram-акаунті 36-річної Керрі Джонсон, дружини колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, окрім дітей і подорожей з'явився новий і не менш милий контент. Тепер багатодітна мати публікує кадри з каченятами, які вилупилися в господарстві.

Сім'я Джонсонів живе в приголомшливому заміському особняку в Оксфордширі вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів. Будинок під назвою Brightwell Manor є будівлею, внесеною до списку пам'яток архітектури II ступеня, і розташований у Брайтвелл-кам-Сотвелл. На його території є і господарські будівлі, тому Керрі із задоволенням пробує себе в ролі сільської господині.

На своїй сторінці в соцмережі місіс Джонсон поділилася новиною про те, що в їхньому інкубаторі вилупилися троє каченят. Керрі помістила пташенят у маленькі чайні чашки, вона назвала їх Дафф, Воллі та Донні.

"Другий день каченят. У нас їх троє, і вони все ще живі! ...І я втомилася. Дафф і Воллі, здається, процвітають, тоді як Донні повільно, але вірно намагається вижити. Особлива подяка @luisazissman за всі експертні поради щодо каченят. Можливо, у нас тут не зовсім Крякінтонський палац, але я роблю все можливе, щоб дати цим маленьким каченятам п'ятизіркове лікування. Моліться за Донні!" — написала Керрі.

Світлини мали вигляд, немов із календаря дикої природи: пташенята були зображені перед великим вікном, що веде у великий сімейний сад площею майже п'ять акрів.

Керрі дуже турбувалася про Донні після того, як він вилупився, і розповіла, що не думала, що він переживе ніч. І коли вже з'явилася надія, природа взяла своє. Через кілька днів Джонсон розповіла, що Донні все ж не вижив.

"За останні кілька днів тисячі з вас написали мені про Донні! Багато хто з вас, милі люди, були настільки захоплені його історією, що мені дуже шкода, що результат виявився нещасливим. Ми спробували все. Зрештою природа взяла своє, але мені хотілося б думати, що він знав, що його дуже люблять", — ідеться в пості.

На відео можна побачити, що діти допомагають матері доглядати за пташенятами. Зокрема, у кадр потрапив трирічний Вілфред, старший син Джонсонів, а дворічна Ромі читала їм дитячу книжку.

Раніше Фокус писав, що Керрі розповіла про неприємності під час відпочинку з дітьми в Марокко.