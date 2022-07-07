Джонсон пішов у відставку: яким був прем'єр-міністр і чим він запам'ятається українцям

Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, як розпочиналася кар'єра топполітика в уряді Сполученого Королівства, що він говорив про Україну та яку допомогу надавав українцям у війні проти Росії.

У четвер, 7 липня, прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про те, що йде у відставку. Британський політик залишив свою посаду на тлі масових звільнень урядовців. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про те, яким був прем'єр-міністром Великобританії Борис Джонсон, що він говорив про Україну та яку допомогу надавав українцям у війні проти Росії.

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Борис Джонсон пішов у відставку — хронологія подій

6 липня агентство Reuters поінформувало про те, що чиновники чинного уряду Великої Британії масово залишають свої посади, через що Борису Джонсону загрожує відставка. Журналісти повідомляли, що до вечора британський Кабмін залишили понад 20 людей.

Відставки в уряді почалися після скандалу із заступником головного організатора Консервативної партії в палаті громад Кріса Пінчера. 52-річний політик влаштував п'яний бешкет в елітному лондонському клубі та чіплявся до двох чоловіків. Згодом з'ясувалося, що Борис Джонсон під час призначення на посаду знав, що раніше Кріса Пінчера вже підозрювали в домаганнях.

[ + – ] Борису Джонсону загрожувала відставка через скандал у парламенті

Британський телеканал Sky News, зі свого боку, увечері 6 липня повідомив, що за два дні команду прем'єр-міністра Бориса Джонсона покинули близько 40 людей. Список поповнили консерватори Рут Едвардс і Пітер Гібсон, міністерка з питань захисту Рейчел Маклін, торговий представник Девід Дугід і парламентський секретар Джеймс Сандерленд.

[ + – ] Борис Джонсон може піти у відставку через масштабні звільнення в уряді

Уранці 7 липня телеканал Sky News поінформував, що прем'єр-міністр Борис Джонсон піде у відставку. Відповідну заяву про звільнення з посади глави уряду Великобританії політик має оприлюднити в четвер. За даними журналістів, у Бориса Джонсона заплановані консультації зі своїми радниками, після чого він повідомить про свою відставку.

[ + – ] The Guardian анонсував відставку Бориса Джонсона 7 липня

За кілька годин прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про відставку. Заява глави уряду транслювалася пресслужбою Даунінг-стріт. Політик подякував колегам із Кабінету міністрів за спільну роботу й заявив, що також залишить посаду керівника Консервативної партії.

Незважаючи на свою відставку, Борис Джонсон запевнив, що уряд Великобританії продовжить підтримувати Україну "довго, як буде потрібно". До обрання нового прем'єр-міністра політик буде виконувачем обов'язків керівника Кабміну.

[ + – ] Борис Джонсон пішов у відставку з посади глави уряду

Борис Джонсон пішов у відставку — як політик потрапив на Даунінг-стріт

До складу британського уряду Борис Джонсон потрапив у 2016 році, коли його призначили на посаду глави МЗС Великобританії в новому Кабміні, який очолювала Тереза Мей. Політик був одним із головних ідеологів виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. 9 липня 2018 року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС через розбіжності з Терезою Мей щодо проведення Brexit.

Наприкінці року в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що чинний глава уряду може піти у відставку. Наступником Терези Мей називали Бориса Джонсона. У липні 2019 року політик виграв вибори серед членів Консервативної партії та очолив політсилу, а 24 липня офіційно вступив на посаду глави уряду Великобританії.

На тлі тривалих переговорів щодо Brexit у Сполученому Королівстві проходили вибори до Палати громад парламенту, за підсумками яких виграла Консервативна партія, а Борис Джонсон залишився очолювати уряд. На початку січня 2020 року парламентарі остаточно підтримали угоду щодо виходу Великобританії зі складу ЄС, а опівночі з 31 січня на 1 лютого Сполучене Королівство офіційно перестало бути членом Євросоюзу.

Навесні 2020 року Борис Джонсон заразився коронавірусом — спочатку в політика виявлялися легкі симптоми COVID-19, але згодом главу уряду перевели в реанімацію на тлі погіршення стану здоров'я. Через місяць Борис Джонсон повернувся до роботи, а після одужання в британських ЗМІ почала з'являтися інформація про можливу відставку керівника Даунінг-стріт. Видання The Times стверджувало, що політик може залишити свою посаду через проблеми зі здоров'ям після перенесеного COVID-19. У жовтні 2020 року Bloomberg повідомляв про те, що Консервативна партія, що править, шукає заміну Борису Джонсону через невдалу стратегію боротьби з коронавірусом і торгівельну угоду з Євросоюзом.

Пандемія COVID-19 пізніше зіграла злий жарт із главою уряду Великобританії. Борис Джонсон зізнався, що в розпал поширення коронавірусу та жорстких обмежень для населення він відвідав вечірку в саду своєї резиденції на Даунінг-стріт. Організоване гуляння під час локдауну політик назвав "робочим заходом", який організувала Консервативна партія. Виступаючи в Палаті громад, Борис Джонсон вибачився перед суспільством і закликав дочекатися результатів незалежного розслідування.

Нова інформація про можливу відставку глави уряду з'явилася в червні 2022 року. За даними британських журналістів, опозиція планувала ініціювати процедуру звільнення Бориса Джонсона після скандалу Partygate, пов'язаного з вечірками під час локдауну та пандемією.

[ + – ] Борис Джонсон отримав вотум довіри і не пішов у відставку

Депутати Консервативної партії планували винести на обговорення питання вотуму довіри до політика. За підсумками голосування, яке відбулося 6 червня, Борис Джонсон залишився на посаді глави уряду.

[ + – ] Парламент не зміг відправити Бориса Джонсона у відставку

Борис Джонсон пішов у відставку — як політик допомагав Україні у війні проти Росії

За кілька тижнів до вторгнення ЗС РФ Борис Джонсон прибув у Київ для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. У ході переговорів лідери країн обговорювали Мінські угоди, санкції проти Росії та можливий початок широкомасштабної операції російських військ в Україні.

Борис Джонсон після візиту в Київ неодноразово попереджав, що ЗС РФ можуть здійснити відкрите вторгнення та закликав президента РФ Володимира Путіна врятувати себе та "відійти від краю безодні". 22 лютого політик стверджував, що російські війська можуть розпочати операцію проти України в "найближчий час і дні", а за день до початку повномасштабного конфлікту анонсував нові постачання військової допомоги Києву.

Борис Джонсон, як і інші лідери країн Заходу, засудив вторгнення ЗС РФ і попередив, що військова перемога Володимира Путіна стане початком нової доби залякування по всій Східній Європі.

9 квітня прем'єр-міністр Великобританії здійснив неоголошений візит у Київ для переговорів із Володимиром Зеленським. Борис Джонсон запевнив, що Королівство надасть Україні нову військову та фінансову допомогу. Окрім цього, глава британського уряду сумнівався в доцільності проводити мирні переговори з Росією та довіряти главі Кремля Володимиру Путіну.

На початку травня відбувся відеовиступ Бориса Джонсона перед Верховною Радою, під час якого політик оголосив про постачання в Україну нової військової допомоги на суму 300 млн фунтів. Глава уряду також пообіцяв зміцнювати нашу країну так, щоб ніхто "знов не наважився на нас напасти". 19 травня Борис Джонсон оголосив про виділення чергової військової допомоги, яка включатиме постачання далекобійної артилерії, ракет типу "берег-корабель" і безпілотників.

[ + – ] Борис Джонсон анонсував передачу артилерії та ракетного озброєння Україні

Наприкінці травня італійські ЗМІ за підсумками засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі повідомили, що Борис Джонсон запропонував Володимиру Зеленському створити союз як альтернативу ЄС. За даними журналістів, до блоку, окрім України та Великобританії, можуть увійти Польща, Естонія, Латвія, Литва й Туреччина.

Після появи чуток про можливу відставку Борис Джосон заявив, що Сполучене Королівство відправить Україні безоплатну військову допомогу. За словами прем’єр-міністра Великобританії, українська армія для боротьби проти РФ отримає реактивні системи залпового вогню M270.

[ + – ] Джонсон пообіцяв безплатне відправлення Україні далекобійних РСЗВ

17 липня відбувся черговий несподіваний візит Бориса Джонсона в Україну для обговорення з Володимиром Зеленським питань щодо збільшення постачання важкого озброєння та систем ППО. Крім цього, на переговорах порушували тему санкційного тиску на Росію та отримання Києвом гарантій безпеки від Великобританії.

[ + – ] Борис Джонсон прибув у Київ для переговорів із Зеленським

Після візиту в Київ Борис Джонсон запропонував країнам Заходу план допомоги Україні, який складається із чотирьох пунктів. У своїй стратегії глава уряду Великобританії закликав союзників забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, зокрема озброєнням і фінансами, а також розблокувати українські порти й забезпечити безпечні коридори для відновлення експорту врожаю.

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Джонсон запропонував Заходу план допомоги Україні із чотирьох пунктів: що він включає

Відставка Бориса Джонсона — що політик говорив про Україну

Після призначення на посаду глави уряду Борис Джонсон запевнив, що Великобританія не допустить повернення Російської Федерації до складу G7 через збройну агресію проти України й анексію територій.

Політик також закликав країни Заходу відмовитись від закупівлі російських енергоресурсів через загрозу нацбезпеці України.

"Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, — це не тому, що ми хочемо протистояти Росії або що ми хочемо якось стратегічно оточити або зруйнувати цю велику країну. Ми сподіваємося, що наші друзі зрозуміють, що невдовзі буде вибір між направленням дедалі більшої кількості російських вуглеводнів у гігантські нові трубопроводи й захистом України та відстоюванням миру та стабільності", — заявляв Джонсон у листопаді 2021 року.

За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення ЗС РФ прем'єр-міністр записав відеозвернення, де застеріг президента РФ Володимира Путіна від військової операції проти України. Борис Джонсон також пригрозив Кремлю масштабними санкціями, як тільки "черевик першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України".

"Але тим часом ми твердо стоїмо за український народ, за незалежність і територіальну цілісність України", — заявляв політик у відеозверненні.

[ + – ] Борис Джонсон записав відеозвернення з Володимиром Зеленським

Виступаючи на весняній конференції Консервативної партії, Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін зважився на повномасштабне вторгнення в Україну, побоюючись революції в Росії. Політик також застеріг, що в разі перемоги Кремль не зупиниться на окупації України.

"Він боїться, бо в Україні є вільна преса. В Україні є вільні вибори. І з кожним роком, коли Україна ставала дедалі ближчою, хоч і не без помилок, до свободи, демократії та відкритих ринків, він боявся українського прикладу все сильніше. І він боявся, що це неминуче станеться з ним", — заявляв прем'єр-міністр, виступаючи на березневій конференції.

Під час візиту в Україну Борис Джонсон захопився героїзмом співробітників "Укрзалізниці", які продовжували виконувати свою роботу навіть під обстрілами. Прем'єр-міністр записав відеозвернення прямо у вагоні.

"Я на борту фантастичного потяга "Укрзалізниця" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку — всій команді залізничників — за те, що ви робите. Я чув, вас тут називають "залізними людьми". Це, звичайно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас це відображає ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у протистоянні жахливій російській агресії", — додав Джонсон, звертаючись до співробітників "Укрзалізниці".

[ + – ] Борис Джонсон записав відеозвернення до працівників "Укрзалізниці"

Виступаючи перед Верховною Радою, Борис Джонсон розповідав, що українці зруйнували міф про непереможність Володимира Путіна, який припустився помилки, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну. Прем'єр-міністр Великобританії також запевнив, що Захід зміцнюватиме нашу країну так, щоб ніхто не мав бажання розпочинати військову операцію.

"Ми продовжимо постачати Україну, поряд із іншими вашими друзями, зброєю, фінансуванням і гуманітарною допомогою. Поки ми не досягнемо нашої довгострокової мети, яка має полягати в тому, щоб зміцнити Україну так, щоб ніхто ніколи не наважився знову напасти на вас", — додав британський політик і висловив сподівання, що ЗСУ переможуть окупантів.

Також Борис Джонсон написав зворушливий лист українським дітям, у якому прем'єр-міністр Великобританії захопився героїзмом маленьких українців.

"Багато з вас бачили або переживали речі, які не повинна бачити жодна дитина. Але щодня українські діти вчать нас, що означає бути сильним і гідним, високо тримати голову навіть у найважчі часи. Я не можу уявити кращого прикладу для наслідування для дітей і дорослих, ніж ви… Я всім серцем сподіваюся, що скоро ви зможете повернутися у свої будинки, школи, сім'ї… І що б не трапилося, як би довго це не тривало, ми у Великій Британії ніколи не забудемо вас і завжди будемо з гордістю назвати вас своїми друзями", — продовжив Борис Джонсон у листі й закликав українських дітей пишатися собою та своїми батьками.

[ + – ] Борис Джонсон написав зворушливий лист до українських дітей

Нагадаємо, на тлі можливої відставки Бориса Джонсона в США розповіли, як триватимуть військові постачання в Україну.

Також повідомлялося, що Борис Джонсон підтримав проведення "Євробачення-2023" в Україні.